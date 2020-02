vor 25 Min.

Verpuffung in Mattsies: Feuerwehreinsatz endet glimpflich

Relativ glimpflich endete ein Feuerwehreinsatz heute Vormittag in Mattsies. Verletzt wurde niemand, der genaue Sachschaden stand noch nicht fest.

Vermutlich durch einen Defekt an einem Ölofen hatte sich eine Verpuffung ereignet, so ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Die Feuerwehren aus Mindelheim und Tussenhausen rückten an, doch zum Glück war außer einer Verqualmung der Wohnung in einem Haus in der Mattsieses Ortsmitte kein nennenswerter Schaden entstanden, so die Einsatzkräfte am Unfallort. Auch Personen seien nicht zu Schaden gekommen.