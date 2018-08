00:33 Uhr

Verstärkung im Mindelheimer Pfarrhaus

Pater Roy kommt aus Kerala in Indien

Verstärkung für die neu gegründete Pfarreiengemeinschaft Mindelheim. Pater Roy George Madamana unterstützt ab September Dekan Andreas Straub in der Seelsorge. Der 47 Jahre alte Ordensgeistliche stammt aus der indischen Provinz Kerala, ist seit fünf Jahren in Deutschland und wirkte bisher als Kaplan in Wipperfürth (Erzdiözese Köln). Auf eigenen Wunsch wechselte Pater Roy in das Bistum Augsburg. Auf den indischen Priester warten in Mindelheim vielfältige Aufgaben. So feiert er Gottesdienste in allen Mitgliedsgemeinden und unterstützt Kaplan Andreas Schmid und Diakon Dominik Ehehalt bei der Vorbereitung der Erstkommunionkinder und der Betreuung der Ministranten. (iss)

