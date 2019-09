vor 14 Min.

„Verstehen Sie Spaß?“ legt Gottschalk in Bad Wörishofen rein

Thomas Gottschalk wurde in Bad Wörishofen von Verstehen Sie Spaß veruklt. Der Dreh fand in einer Buchhandlung statt.

Exklusiv Eine Buchhandlung in Bad Wörishofen wird zur Kulisse für einen gelungenen Streich - samt Rockkonzert auf der Straße.

Von Markus Heinrich

An diesen Besuch in Bad Wörishofen wird sich Moderator Thomas Gottschalk sicher noch länger erinnern. In der Kneippstadt ging er am heutigen Montag nämlich dem Team der Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ ins Netz. Mit Riesenaufwand und unter höchster Geheimhaltung hatten sie den Drehtermin in der Kneippstadt vorbereitet, einen guten Köder ausgelegt und einen zugkräftigen Lockvogel engagiert. Sogar die Bürgermeister-Stöckle-Straße, eine der Hauptdurchgangsstraßen Bad Wörishofens, wurde für die Aktion gesperrt. Eine vorgetäuschte „Ölspur“ aus Wasser und Sand machte das möglich.

Gegen 11 Uhr spazierte Gottschalk durch die Stadt – und entdeckte prompt das präparierte Schaufenster der Buchhandlung „Bücherpunkt“. Gedreht wurde im Laden, der zu diesem Zweck komplett umgebaut wurde. Am Ende des Streichs trat auf der Straße vor dem „Bücherpunkt“ noch eine Rockband auf, samt Tanzgruppe – und Gottschalk ließ sich nicht lumpen, sondern lieferte den Schaulustigen gemeinsam mit den Rockern eine bühenreife Live-Show.

„Das hat alles super funktioniert“, freut sich Renate Klaus, die Chefin im Bücherpunkt. Dass der Köder ganz besondere Bücher waren, fand die Buchhändlerin natürlich besonders gut.

Es ist nicht der erste Streich von „Verstehen Sie Spaß?“ in Bad Wörishofen

Es ist nicht das erste Mal, dass die Show „Verstehen Sie Spaß?“ in Bad Wörishofen dreht. Im Jahr 2016 war Michael Kessler als Lockvogel, Bademeister und Bürgermeister bei einem Streich im Freibad von Bad Wörishofen im Einsatz, wo er in einem „Rachefilm“ eine Anna hinters Licht führte – beim verbotenen nächtlichen Bad im Freibad, inklusive Polizeieinsatz, Schüssen am Sonnenbüchl und öffentlichem Tribunal des „Bürgermeisters“ vor laufenden Fernsehkameras. Bei Youtube bis heute: 6,2 Millionen Aufrufe.

Auch der „Vogel unter dem Hut“ an der Hauswand – übrigens unweit des Bücherpunkt – ist sicher noch einigen Wörishofern in Erinnerung. Passanten gingen einem Lockvogel auf den Leim und drückten einen Hut an die Wand, in dem ein Tonband mit Vogelgezwitscher lief – während die Kehrmaschine vorbeifuhr und ein bisschen Wasser auf die Passanten spritzte. Länger zurück liegt die Ufo-Landung in Bad Wörishofen, welche „Verstehen Sie Spaß“ hier im Jahr 2009 inszeniert hatte, Besucher aus dem All inklusive. Ebenfalls aus dem Jahr 2009 stammt die „Bierprobe“, die sich urplötzlich schwieriger gestaltete als gedacht – übrig blieben Passanten mit verbunden Augen und Biergläsern in beiden Händen, die sie nirgends mehr abstellen konnten.

