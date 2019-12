Versuchte Bestechung im Landratsamt: Mann verurteilt

Plus Ein 26-Jähriger steht vor Gericht, weil er einem Beamten im Landratsamt Unterallgäu Geschenke versprochen hat - versuchte Bestechung oder ein Missverständnis?

Hat er wirklich versucht, die Mitarbeiter der Ausländerbehörde im Landratsamt Unterallgäu zu bestechen? Das Memminger Amtsgericht hatte keine Zweifel, dass es so war, und verurteilte einen 26-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe.

Der dunkelhäutige Angeklagte hatte sich auf Krücken in den Gerichtssaal geschleppt. Er leidet offenbar an einer hartnäckigen Fußverletzung. Begleitet wurde er von zwei Polizeibeamten, denn er wurde aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Neben ihm auf der Anklagebank nahm eine Dolmetscherin für englische Sprache Platz. Einen Verteidiger hatte der Angeklagte nicht.

Gleich zu Beginn der Verhandlung sorgte er für verdutzte Gesichter. Er sei in Wirklichkeit in Deutschland geboren und deutscher Staatsangehöriger, gab er auf Englisch zu Protokoll. Nur seine Mutter sei Nigerianerin. Richterin Erdt blätterte in den Akten, zuckte mit den Schultern und schaute zur Staatsanwältin hinüber.

Versuchte Bestechung im Landtratsamt: Angeklagter versprach Geld

Da passte es ganz gut, dass alle geladenen Zeugen von der Ausländerstelle des Landratsamtes anwesend waren. Denn dort hatte der Angeklagte immer wieder vorgesprochen, um einen Aufenthaltstitel zu erhalten. In mindestens fünf Fällen hatte er sich erst dann dazu bewegen lassen, das Amtsgebäude zu verlassen, als ihn die Mindelheimer Polizei nach draußen geleitete. Auch ein Hausverbot hielt ihn nicht ab, immer wieder im Landratsamt vorzusprechen und mit den Mitarbeitern zu diskutieren. Vor Gericht stellte sich heraus: Der Angeklagte wurde im nigerianischen Lagos geboren und kam 2014 nach Deutschland.

Sein Asylverfahren hier war rechtskräftig abgeschlossen, sein Asylantrag abgelehnt. Eigentlich müsste er Deutschland bald freiwillig verlassen. Im Dezember 2018 spricht er wieder einmal im Landratsamt vor und zieht plötzlich ein Bündel Geldscheine aus der Jackentasche. Der zuständige Beamte wirft ihn mithilfe der Polizei hinaus. Ein paar Tage später erscheint der 26-Jährige wieder und spricht von Weihnachtsgeschenken. Alles nur ein Missverständnis? Oder Bestechung zur Erlangung eines Aufenthaltstitels?

Bestechungsversuch? Angeklagter sagt vor Urteil: "Ich bin unschuldig"

Vor Gericht bestritt der Angeklagte die ihm vorgeworfenen Taten. Er bestätigte lediglich, immer wieder im Landratsamt vorgesprochen zu haben. Er habe jedoch stets vorher angerufen und sich angemeldet. Davon wussten die Zeugen jedoch nichts. Der Angeklagte sagte, er habe sich wegen seiner Fußverletzung im Krankenhaus behandeln lassen wollen. Dort aber sei er weggeschickt worden: kein Identitätsnachweis, keine Behandlung! Er sei nie mit Geld zur Ausländerstelle gegangen. Der Beamte, der bestochen werden sollte, erschien nicht vor Gericht, weil er krank war. Seine Kollegin, die mit im gleichen Büro sitzt, hat den Vorfall allerdings mitbekommen und sagte als Zeugin aus: Das Geldbündel sei dick gewesen und habe mindestens einen 100-Euro-Schein enthalten. Ihr Kollege habe das Geld nicht genommen, sei vielmehr sofort aufgesprungen und habe gefragt: „Was ist das jetzt?“

Der Angeklagte bleibt bei seiner Version. Als er das letzte Wort hat, lächelt er und sagt: „Ich bin unschuldig.“ Richterin Erdt aber hat keine Zweifel und spricht das Urteil für Bestechung in zwei Fällen und Hausfriedensbruch in fünf Fällen: acht Monate Freiheitsstrafe. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Der Haftbefehl wird aufgehoben.