09:58 Uhr

Versuchter Mord: 22-Jähriger sticht in Ettringen auf Mitbewohner ein

Polizei verhaftet einen 22-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nach einer Attacke in einer Unterkunft für Asylbewerber versuchten Mord vor.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, kam es bereits am Montag, 31. August, in den frühen Morgenstunden zu einer Bluttat in einer Asylbewerberunterkunft im Ettringer Ortsteil Siebnach. Demnach wurde ein 29-jähriger Mann von einem Mitbewohner unvermittelt mit einem Klappmesser durch einen Stich in den Bauch verletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen nahmen den 22-jährigen Tatverdächtigen gambischer Herkunft noch vor Ort vorläufig fest. Er leistete keinerlei Gegenwehr. Das Opfer wurde nach ärztlicher Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Beschuldigte am Dienstag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat werden durch das für Kapitaldelikte zuständige Fachkommissariat der Memminger Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Memmingen fortgeführt. (mz)

Themen folgen