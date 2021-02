vor 18 Min.

Verwirrung über Corona-Tests an der Pfarrer-Kneipp-Schule

Die Grundschule in Bad Wörishofen.

Plus Proteste von Eltern nach einem Brief von Kultusminister Michael Piazolo veranlasst Schulleitung zu einer Klarstellung.

Von Helmut Bader

Ein Elternbrief von Kultusminister Michael Piazolo hat in Bad Wörishofen erstaunliche Wellen geschlagen. Die Schulleitung der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule sah sich zu einer Klarstellung veranlasst, nachdem sich Eltern in Briefen gegen Corona-Impfungen oder Corona-Testungen ihrer Kinder ausgesprochen hatten. „Wir haben nicht vor, Ihre Kinder gegen Ihren Willen untersuchen, testen oder gar impfen zu lassen“, heißt es in dem Schreiben der Schulleitung.

Die Schule hatte den Piazolo-Brief an die Eltern weitergeleitet. Darin stand unter anderem, dass das Kultusministerium versuchen werde, für die Schüler und Lehrkräfte demnächst Corona-Reihentestungen und Schnelltests, sobald verfügbar, durchzuführen – auf freiwilliger Basis und mit Einverständnis der Eltern. Daraufhin erreichten die Schule vereinzelte Briefe von Eltern, die deutlich machten, dass sie mit Tests, Abstrichen oder Ähnlichem in schulischem Rahmen keinesfalls einverstanden wären. So berichtet es Konrektor Johannes Wagner. Unterstrichen wurde ihre Weigerung mit Hinweisen auf das Grundgesetz und rechtlichen Verweisen.

Eltern sprechen sich in Briefen an die Wörishofer Schule auch gegen Informationsaustausch mit Corona-Testzentrum aus

Auch gegen einen möglichen Informationsaustausch mit den Testzentren sprachen sich Eltern aus. Wagner reagierte darauf mit einem Rundschreiben an alle Eltern. Er bat darum, auf derartige Schreiben zu verzichten, sie würden die Schule in der augenblicklich schwierigen Lage nur zusätzlich belasten. Sollten Reihentestungen zur Sicherheit der Kinder oder Schnelltests durchgeführt werden, so werde die Schule die Eltern rechtzeitig informieren und das Einverständnis der Eltern einholen. Etwas anderes habe die Schule nie vorgehabt.

Reihentestungen für Lehrkräfte der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen stehen bereits bevor

Wagner berichtet, dass er von Kindern höre, dass sie sich gerne testen lassen würden und dass er mit dem Start und dem Verlauf des Wechsel-Präsenzunterrichts nach der ersten Woche sehr zufrieden sei.

Nicht eingebunden in die Aktion war der Elternbeirat, wie Rainer Siegert, der stellvertretende Vorsitzende mitteilte. Er habe erst durch den Elternbrief der Schule davon erfahren und finde Wagners Reaktion gut. Am Dienstag, 2. März, stehen bereits Corona-Reihentestungen für alle Lehrkräfte an der Wörishofer Schule auf dem Programm.

Lesen Sie auch:

Themen folgen