05.03.2020

Video: Diskussion der Landrats-Kandidaten in voller Länge

Die Kommunalwahl wird es zeigen: Wer wird der neue Chef im Unterallgäuer Landratsamt? Vorher stellen sich die Kandidaten den Fragen in der MZ-Podiumsdiskussion.

Die vier Bewerber um das Amt des Landrats im Unterallgäu stellten sich der Diskussion. Hier gibt es die Debatte in voller Länge zum "Nachschauen"

Von Johann Stoll

Die Unterallgäuer werden am Sonntag, 15. März, einen neuen Landrat wählen. Und es sieht nach einem spannenden Rennen aus. Schließlich tritt Amtsinhaber Hans-Joachim Weirather ( Freie Wähler ) nicht mehr an (Hier erfahren Sie mehr: Landrat im Unterallgäu: Ein Amt, das Kräfte zehrt )

Wer sich ein differenziertes Bild von den vier Bewerbern machen wollte, war bei einer Podiumsdiskussion der Memminger und der Mindelheimer Zeitung am Donnerstag, 5. März, in der Hawanger Festhalle genau richtig. Wer nicht dabei sein konnte, kann sich die Debatte hier in voller Länge anschauen:





Diese vier Kandidaten wollen Landrat im Unterallgäu werden

Vier Männer bewerben sich um das höchste politische Amt im Unterallgäu. Es sind dies in alphabetischer Reihenfolge:

Hier sehen Sie Kinderfotos der Landratskandidaten:



45 Bilder Landratskandidaten öffnen ihre privaten Fotoalben Bild: Eder, Helfert, Pflügl, Schaal

