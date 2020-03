vor 16 Min.

Video: Pressekonferenz zu vier Corona-Fällen im Unterallgäu

Das Coronavirus wirbelt den Alltag vieler Menschen durcheinander. Ärzte haben derzeit jede Menge zu tun – denn auch Grippe- und Erkältungswelle rollen durch die Region. Und in den Schulen und an der Uniklinik Augsburg läuft in diesen Tagen vieles anders als sonst.

Das Coronavirus hat das Unterallgäu erreicht. Laut Landratsamt sind drei Personen infiziert. Wir haben die Pressekonferenz live aus Mindelheim übertragen.

Lange war das Unterallgäu ein weißer Fleck auf der Coronavirus-Landkarte. Doch nun gibt es auch hier die ersten Fälle.

Wie das Landratsamt mitteilte, gibt es im Unterallgäu vier Personen, die mit Corona infiziert sind (Stand Donnerstag, 14 Uhr). In der kreisfreien Stadt Memmingen ist bislang kein Fall bekannt.

Aktualisierung um 14.17 Uhr:

Hier unsere erste Kurzzusammenfassung der Pressekonferenz, eine ausführliche Version folgt:

Bei den vier Unterallgäuern handelt es sich um drei Männer und eine Frau. Die Männer sind 46, 39 und 63 Jahre alt, die Frau ist 53.

Infiziert haben sie sich laut Gesundheitsamt in den Faschingsferien in Südtirol. 30 Menschen, die engeren Kontakt mit den Infizierten hatten, werden auf Corona hin untersucht.

Ein Betretungsverbot für 30 Einrichtungen im Unterallgäu wurde vom Landratsamt verfügt. Es handelt sich um Kliniken, Senioreneinrichtungen, Behinderteneinrichtungen und ambulant betreute Wohngemeinschaften.

Hier können Sie sich die Pressekonferenz noch einmal live ansehen:

Liveübertragung aus dem Unterallgäuer Landratsamt zu den ersten Coronafällen im Unterallgäu Gepostet von Mindelheimer Zeitung am Donnerstag, 12. März 2020

Ein Corona-Infizierter stammt aus dem östlichen Unterallgäu

Zwei Menschen aus dem westlichen Landkreis hätten sich angesteckt. Ein weiterer Betroffener lebt im östlichen Landkreis. Laut Landratsamt sind die Fälle sind unabhängig voneinander.

Zwei Erkrankte zeigten leichte Symptome und befänden sich in häuslicher Isolation. Ein Erkrankter sei schwerer betroffen und musste ins Krankenhaus in Memmingen gebracht und dort isoliert werden. Auch enge Kontaktpersonen wurden isoliert und getestet, so das Landratsamt.

Schüler in zwei Schulen in Memmingen und Babenhausen sind in Quarantäne

In häuslicher Quarantäne sind laut Landratsamt auch die Schüler einer Klasse der Anton-Fugger-Realschule in Babenhausen und einer Klasse des Vöhlin-Gymnasiums in Memmingen. Die Kinder eines Erkrankten gehen dort in die Schule. Diese wurden bereits getestet und bleiben isoliert, bis das Testergebnis feststeht, heißt es weiter. Dies dauere in der Regel ein bis zwei Tage.

Bei der Isolierung der Mitschüler handelt es sich laut Gesundheitsamt lediglich um eine vorsorgliche Maßnahme für den Fall, dass die Kinder des Erkrankten ebenfalls infiziert sind. Das Risiko, dass auch die Mitschüler betroffen sind, sei aber als eher gering einzuschätzen. Sollten die Kinder des Erkrankten infiziert sein, würden auch die Mitschüler getestet.

Am Donnerstag will das Landratsamt in einem Pressegespräch informieren.

Wer glaubt, mit Corona infiziert zu sein, soll sich ans Gesundheitsamt wenden

Das Gesundheitsamt ermittelt parallel dazu weitere Kontaktpersonen und genaue Zusammenhänge. Wer Kontakt zu einem am Coronavirus Erkrankten hatte oder den Verdacht hat, infiziert zu sein, sollte sich ans Gesundheitsamt wenden unter Telefon 08261/995-406. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.unterallgaeu.de/infektionskrankheiten.

