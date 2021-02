15:00 Uhr

Videos: Erschöpfter Biber aus der Wertach bei Türkheim gerettet

In einer misslichen Lage befand sich ein Biber in Türkheim. Er war zu nah an ein Wasserkraftwerk geraten. Wie das Tier gerettet werden konnte.

Zeugen haben am Montagnachmittag einen Biber entdeckt, der in Not geraten war und alarmierten die Polizei. Das Tier schwamm offenbar in den Zulauf eines Wasserkraftwerks. Wegen der starken Strömung und des hohen Wasserstandes verließen den Biber offenbar die Kräfte und er trieb in den Rechen des Wasserkraftwerks. Von dort konnte er sich aus seiner misslichen Lage nicht befreien.

Statt Schwemmholz wurde der Biber aus dem Fluss gehoben

Glücklicherweise verfügte der Rechen über eine Art Hubwagen, mit dem normalerweise angeschwemmtes Holz aus dem Wasser geholt wird. Dieser wurde zur Rettung des Bibers kurzerhand umfunktioniert und diente quasi als Aufzug für das erschöpfte Tier. An der Oberfläche angekommen, wurde der unverletzte Biber in sicheres Wasser geleitet.

Ein Biber wird aus dem Wasserkraftwerk in Türkheim gerettet. Video: Polizei

