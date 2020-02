12:13 Uhr

Videos: Orkantief Sabine richtet im Unterallgäu Schäden an

Eine Böe schleudert in Bad Wörishofen eine Gartenhütte auf die Fahrbahn. Ein Baum kracht auf ein Auto. Zahlreiche Schüler bleiben zuhause.

Orkantief "Sabine" ist auch durch das Unterallgäu gezogen. In Bad Wörishofen musste die Feuerwehr heute Vormittag eine Gartenhütte vom Gärtnerweg bergen. Eine Böe hatte das Gebäude aus seiner Verankerung in einem angrenzenden Grundstück gerissen und auf die Fahrbahn geworfen. Kurz danach stürzt in der Kemptener Straße in der Innenstadt ein Baum auf ein Auto. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, um weitere Gefahren zu verhindern.

Ein Baum wurde dazu auch gefällt. Die Hahnenfeldstraße wurde von einem umgestürzten Baum versperrt, zudem ist ein Baum an der Straße in Richtung eines Gebäudes gekippt. In Stockheim war die Dorfstraße gesperrt, nachdem "Sabine" dort Dachziegel von einem Hausdach auf die Fahrbahn geweht hatte. Bäume stürzten auch auf die Bahnstrecke zwischen Bad Wörishofen und Türkheim. Die Wetterstation im Bad Wörishofer Stadtteil Hartenthal - erhöht gelegen - verzeichnete am Montagvormittag Windgeschwindigkeiten von mehr als 110 km/h.

Orkantief Sabine hat in Bad Wörishofen im Unterallgäu Schäden verursacht. Unter anderem stürzte ein Baum an der Kemptener Straße auf ein Auto. Video: Maike Heinrich

An allen Schulen im Landkreis Unterallgäu fällt heute der Unterricht aus. Die Betreuung für Schüler, die trotzdem kommen, ist aber überall gewährleistet. An der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen sind die Lehrer aber unter sich, wie Rektor Bernd Petzenhauser berichtet. Alle Schüler seien zuhause geblieben.

Orkantief Sabine hat in Bad Wörishofen ein Gartenhaus aus Metall auf die Fahrbahn des Gärtnerwegs in der Innenstadt geschleudert. Video: Zhanet

An den Beruflichen Schulen Bad Wörishofen mit Wirtschaftsschule, Fachoberschule, Berufsoberschule und Hotelfachschule das gleiche Bild. Auch am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim sind die Lehrer heute komplett unter sich, ebenso an der Grund- und Mittelschule Türkheim.

35 Bilder Orkantief Sabine trifft auch das Unterallgäu Bild: Maike Heinrich, Thorsten Bringezu, Markus Heinrich, Alf Geiger, Peter Pohl, Johann Stoll, Ulla Gutmann

Im Bereich Kirchheim kam es nach dem Gewitter am Vormittag zu einer überschwemmten Straße. Der Bauhof forderte die Feuerwehr zur Unterstützung an, um die vollgeschwemmten Laubsiebe der Gullis zu entleeren und die Fahrbahn zu reinigen.

Im Wald zwischen Mindelheim und Türkheim stürzten mehrere Bäume um, die die Feuerwehr rasch beseitigen konnte. In Mindelheim fegte Sabine zudem die Straßen leer - vor allem, als zum Wind auch noch heftiger Regen hinzukam, wie dieses Video beweist:

Sturmtief "Sabine" in Mindelheim: Wind und Regen am Forumsparkplatz Video: Albiona Cenka

Die Polizei Bad Wörishofen vermeldete für den östlichen Landkreis „etliche Strecken“, auf denen Bäume umgefallen sind. Die Straße zwischen Immelstetten und Markt Wald musste gesperrt werden, nachdem dort gleich mehrere Bäume umgefallen waren. Ob die Strecke wieder befahrbar ist, ist derzeit nicht bekannt. Bei Mattsies ist nach Angaben der Polizei am Vormittag zudem ein Auto gegen einen umgestürzten Baum geprallt.

