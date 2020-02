vor 22 Min.

Videos: Orkantief Sabine richtet in Bad Wörishofen Schäden an

Böe schleudert eine Gartenhütte auf die Fahrbahn. Ein Baum kracht auf ein Auto. An der Grund- und Mittelschule bleiben alle Schüler zuhause.

In Bad Wörishofen wird es stürmischer. Die Feuerwehr musste heute Vormittag eine Gartenhütte vom Gärtnerweg bergen. Eine Böe hatte das Gebäude aus seiner Verankerung in einem angrenzenden Grundstück gerissen und auf die Fahrbahn geworfen. Kurz danach stürzt in der Kemptener Straße in der Innenstadt ein Baum auf ein Auto. Die Feuerwehr war schnell vor Ort um weitere Gefahren zu verhindern. Ein Baum wurde dazu auch gefällt. Die Hahnenfeldstraße wird aktuell auch von einem umgestürzten Baum versperrt, zudem ist ein Baum an der Straße in Richtung eines Gebäudes gekippt. In Stockheim war die Dorfstraße gesperrt, nachdem "Sabine" dort Dachziegel von einem Hausdach auf die Fahrbahn geweht hatte. Bäume stürzten auch auf die Bahnstrecke zwischen Bad Wörishofen und Türkheim.

Orkantief Sabine hat in Bad Wörishofen im Unterallgäu Schäden verursacht. Unter anderem stürzte ein Baum an der Kemptener Straße auf ein Auto. Video: Maike Heinrich

An allen Schulen im Landkreis Unterallgäu fällt heute der Unterricht aus. Die Betreuung für Schüler, die trotzdem kommen, ist aber überall gewährleistet. An der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen sind die Lehrer aber unter sich, wie Rektor Bernd Petzenhauser berichtet. Alle Schüler seien zuhause geblieben. An den Beruflichen Schulen Bad Wörishofen mit Wirtschaftsschule, Fachoberschule, Berufsoberschule und Hotelfachschule das gleiche Bild. Auch am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim sind die Lehrer heute komplett unter sich, ebenso an der Grund- und Mittelschule Türkheim.

Orkantief Sabine hat in Bad Wörishofen ein Gartenhaus aus Metall auf die Fahrbahn des Gärtnerwegs in der Innenstadt geschleudert. Video: Zhanet





