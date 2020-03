16.03.2020

Viel Applaus für den Ehrenkommandanten

Zeno Zech ist nun Ehren-Kommandant in Immelstetten Bei der Jahresversammlung der Feuerwehr haben Kreisbrandmeister Johann Schmid (rechts) und der neue Kommandant Daniel Wiedemann (links) die hohe Auszeichnung vorgenommen.

Zeno Zech war 30 Jahre in Immelstetten im Dienst

Von Karl Kleiber

Als Kommandant Zeno Zech im vergangenen Jahr nach dreißig Jahren Dienst bei der Feuerwehr in den Ruhestand ging, trat Daniel Wiedemann in seine Fußstapfen. Er habe sein erstes Dienstjahr hervorragend gemeistert, so lautet der Tenor der Redner bei der Hauptversammlung.

Der Feuerwehrverein zählt aktuell 135 Mitglieder, davon sind 27 Ehrenmitglied. Bei zahlreichen Festivitäten im Dorf war die Feuerwehr im vergangenen Jahr dabei: Unter anderem bei der Verbandsversammlung in Westerheim und beim Aufstellen des Maibaums. Sieben Mitglieder haben ihre Jubiläen gefeiert.

Als Höhepunkte bezeichnet Vorsitzender Reinhold Brecheisen den vierten Weihnachtszauber und den dreitägigen Ausflug an den Gardasee. Abschließend dankt Brecheisen in seiner Rede allen Helfern, besonders der Fahnenabordnung, die bei vielen Gelegenheiten die Feuerwehr und den Verein repräsentierten.

Für die Feuerwehr, die momentan aus zwei Kommandanten, sechs Gruppenführern, acht Maschinisten, zehn jungen Frauen und 42 Löschmännern besteht, sei das Jahr 2019 rückblickend arbeitsintensiv gewesen, berichtet Kommandant Wiedemann. Die Feuerwehr Immelstetten ist etwa zum Großbrand nach Lutzenberg bei Könghausen gerufen worden. Dreißig Mann waren knapp vier Stunden im Einsatz.

Im Winter mussten 22 Einsatzkräfte etwa fünf Stunden lang das Dach einer örtlichen Schreinerei räumen. Bei Mittelneufnach hat es einen Verkehrsunfall gegeben. Nach der Alarmierung fanden sich 21 Männer ein, was Wiedemann als beachtliche Tagesstärke bezeichnet.

Es haben neben 15 angesagten Übungen die Hauptübung mit den Wehren Anhofen, Markt Wald und Oberneufnach im Wald bei Steinekirch sowie eine Nachtübung in Immelstetten stattgefunden. Außerdem übernahm die Feuerwehr mehrere Verkehrsregelungen, Sicherheitswachen und Absperrdienste.

Um die Ausbildung der Truppe zu verbessern, standen diverse Schulungen, Vorträge und Funkausbildungen auf dem Lehrplan. Kassenwart Roland Baur berichtet von einem Überschuss in Höhe von etwa 2300 Euro.

Zum Schluss erhält Zeno Zech unter viel Applaus als Anerkennung seiner langen Dienstzeit den Titel „Ehren-Kommandant“. Zech tritt damit die Nachfolge seines Vaters an.

