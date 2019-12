28.12.2019

Viel Applaus zum Abschied

Josef Santjohanser geht nach fast 40 Jahren beim Autohaus Schragl in den Ruhestand

In der Ausstellungshalle des Bad Wörishofer Autohauses Schragl haben die Mitarbeiter aus Mindelheim und der Kurstadt sowie die Kollegen der Autolackiererei Farbenspiel aus Germaringen ihren Jahresabschluss gefeiert. Inhaber Alfred Heiss sprach in seiner Rede von einem überdurchschnittlichen Einsatz in einem nicht einfachen Geschäftsjahr 2019.

Dennoch wurden die ausgegebenen Ziele in allen Bereichen erreicht und zum Teil erfreulicherweise auch übertroffen: Mehr als 12.500 Werkstattkunden vertrauten dem Schragl-Team, so Heiss. Zudem konnten auch über 1200 Neu- und Gebrauchtwagen abgesetzt werden.

Mit besonders großer Freude erklärte Alfred Heiss, dass bereits jetzt alle Ausbildungsplätze für 2020 besetzt sind. Derzeit sind 29 junge Menschen beim Autohaus Schragl in Ausbildung. Die Schragl-Mitarbeiter bilden sich auch im Bereich neuer Antriebstechnologie und Elektromobilität weiter.

Heiss freut zudem das sehr gute Abschneiden des Autohauses im Wettbewerb „Beste Autohaus-Arbeitgeber“ der Automobilwoche. 280 Betriebe haben an der Initative der Zeitschrift und des Instituts für Automobilwirtschaft (Ifa) teilgenommen.

Bedanken konnten sich Alfred und Elke Heiss mit Tochter und Prokuristin Julia Heiss bei Martina Hampp und Theresia Lauterer für zehn Jahre im Betrieb, bei Jürgen Leidescher für 20 Jahre und bei Bernhard Eberle für 40 Jahre Treue zum Unternehmen. Mit Standing Ovations vom ganzen Team wurde nach fast 40 Jahren Betriebszugehörigkeit der ehemalige Teiledienstleiter aus Mindelheim, Josef Santjohanser, in den Ruhestand verabschiedet. (mz)

