Viel mehr Motorradfahrer, aber weniger Unfälle im Allgäu

Plus Die Zahl der neu zugelassenen Maschinen hat 2020 stark zugenommen. Warum das mit Corona zusammenhängt und was die Polizei zum frühen Beginn der Zweiradsaison in diesem Jahr sagt.

Von Michael Munkler

Sonniges Frühlingswetter lockt seit zwei Wochen auch die ersten Motorradfahrer raus – so früh im Jahr wie selten. „Empfehlen können wir das Biken aber noch nicht“, sagt Polizeipräsidiumssprecher Dominic Geißler. Vielfach seien Straßen noch nicht gereinigt, Schmutzreste und Splitt sind vor allem in Kurven gefährlich für Zweiradfahrer. Zudem könnten vor allem morgens und spätnachmittags an schattigen Stellen die Fahrbahnen glatt sein. Bei den noch relativ niedrigen Temperaturen, so Geißler, hätten die Reifen außerdem keinen so guten Grip wie im Sommer. Damit die Unfallzahlen weiter sinken, schickt das Polizeipräsidium eine Motorrad-Kontrollgruppe auf die Straßen. Diese ist besonders an einigen beliebten Bergstrecken unterwegs.

Auch wenn im vergangenen Frühjahr wegen Corona das Motorradfahren bis Anfang Mai als reines Freizeitvergnügen verboten war: Die Zahl der neu zugelassenen Maschinen stieg bundesweit im vergangenen Jahr um über 17 Prozent an, meldet der Industrieverband Motorrad. In den ersten Monaten sei die Flaute in der Branche groß gewesen, dann sei es ab Mai umso heftiger zur Sache gegangen. Beispielsweise stieg im Oberallgäu die Zahl der Motorrad-Zulassungen von 726 im Jahr 2019 auf 869 im Coronajahr 2020. Das entspricht einer Steigerung von knapp 20 Prozent. Das Unterallgäu meldet dagegen einen geringeren Zuwachs.

Trotz Corona konnte man ab Mai fast uneingeschränkt Biken

Manch einer habe vielleicht das Geld für eine coronabedingt entgangene Urlaubsreise in eine Maschine investiert, vermutet ein Branchensprecher. Und: Viele andere Aktivitäten waren wegen Corona nicht oder nur eingeschränkt möglich, Biken konnte man im vergangenen Jahr aber ab Mai fast uneingeschränkt – bald auch wieder über die Grenzen nach Österreich oder Südtirol und in die meisten anderen europäischen Länder. Nochmals befeuert wurde der motorisierte Zweiradmarkt zum Jahresende 2020 durch die Umstellung der europäischen Abgasnorm Euro 4 auf Euro 5. Händler boten Maschinen mit der alten Norm zu vergünstigten Preisen an.

Trotz des Bike-Booms, der bereits vor Corona begonnen hatte, ging die Zahl der Motorradunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zurück. Beispielsweise von 574 im Jahr 2018 auf 438 im Jahr 2020. 16 im Straßenverkehr ums Leben gekommene Motorradfahrer waren 2017 zu beklagen, im Vorjahr waren es sechs. Und auch die Zahl der Verletzten sank.

Motorrad-Kontrollgruppe nimmt Zweiradverkehr unter die Lupe

Das Polizeipräsidium hatte vor einigen Jahren eine spezielle Motorrad-Kontrollgruppe auf die Straßen geschickt. Sie besteht aus vier Beamten, die in der Saison von April bis Oktober regelmäßig den motorisierten Zweiradverkehr unter die Lupe nehmen. Dabei geht es auch um technische Veränderungen, da sich laut Polizei die Klagen von Anwohnern über den Motorradlärm gehäuft haben. Unterwegs sind die Kontrolleure jeweils von April bis Oktober. Motorrad gefahren wird in der Region vor allem an sonnigen Wochenenden von früh bis spät – besonders beliebt sind nach wie vor die Bergstrecken: Allen voran der Jochpass bei Bad Hindelang, der Oberallgäuer Riedbergpass bei Balderschwang und die Queralpenstraße zwischen Füssen und Lindau mit dem bei Motorradfahren so beliebten Paradies bei Oberstaufen. Die Kontrollgruppe ist aber nicht nur an diesen bekannten Bergstrecken aktiv, sondern auch beispielsweise im Unterallgäu. Die Polizei rät Bikern, es zu Saisonbeginn langsam angehen zu lassen, um sich an die Maschine wieder zu gewöhnen. Hilfreich könne ein Fahrtraining sein, wie es beispielsweise vom ADAC angeboten wird – auch in Corona-Zeiten.

