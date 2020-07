21.07.2020

Viele müssen wegen Corona sparen

Neue Umfrage über Kraftwerk an Wertach

In einer Umfrage auf der MZ-Homepage wollte die Redaktion von den Lesern wissen, ob sie die Senkung der Mehrwertsteuer ausnutzen und Geld investieren. Die Bundesregierung hatte die Steuersenkung im Rahmen des Corona-Konjukturpakets eingeführt. Sie soll bis Ende dieses Jahres andauern.

Bei der Online-Umfrage wurden 164 Stimmen abgegeben. Es standen drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Nur fünf Prozent der Befragten gaben an, jetzt im großen Stil zu investieren. 55 Prozent wählten diese Antwortmöglichkeit: „Ich kaufe nur das, was ich eh schon immer kaufen wollte. Die Senkung hilft mir bei der Entscheidung.“

Etwa vier von zehn Teilnehmern gaben an, die Steuersenkung nicht zu nutzen, da sie wegen der Corona-Krise sparen müssen. Umfragen dieser Art sind nicht repräsentativ, dennoch lässt sich mit ihnen eine Tendenz feststellen, wie das Stimmungsbild der Bürger im Unterallgäu sein könnte.

In einer neuen Umfrage unter www.mindelheimer-zeitung.de/lokales möchten wir von Ihnen wissen, wie sie zum geplanten Wasserkraftwerk an der Wertach bei Türkheim stehen. Einige Bürger, darunter Naturschützer und die Wertachfreunde, kritisieren die Pläne am Walterwehr (wir berichteten).

Es stehen drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Die Stimmabgabe ist freigeschaltet bis mindestens Montagmittag, 27. Juli. (mz)

