vor 20 Min.

„Vielen Dank, Tscharlie“

„Knedl & Kraut“ nehmen Abschied vom „rührigsten Veranstalter zwischen Mindelheim und Mississippi“

Von Maria Schmid

Mit und von „Knedl & Kraut“ Abschied zu nehmen, das geht nur mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn sie sind im Laufe der vergangenen Jahre und Auftritte Freunde geworden, der Veranstalter Tscharlie Hemmer vom Braustadel in Rammingen und das Trio Toni Bartl, Juri Lex und Andy Asang.

Da Tscharlie Hemmer nach zwölf erfolgreichen Jahren die musikalische Kabarett-Reihe aufgibt, werden diese exzellenten, vielseitigen und kreativen Musiker wohl zum letzten Mal im Braustadel aufgetreten sein. Und das gleich zweimal vor ausverkauftem Haus. Da schwingt jede Menge Wehmut mit. Abschied nehmen tut weh, auch wenn die brillanten Musiker für Furore und sehr viel Applaus sorgen.

Toni Bartl fasst es so zusammen: „Vielen, vielen Dank für die Einladungen von unserem absoluten Lieblingsveranstalter. Dass wir das mitmachen, ist wirklich eine Ausnahme. Tscharlie ist der rührigste Veranstalter zwischen Mindelheim und dem Mississippi.“ Toni Bartl und seine Musikanten verschiedener Ensembles treten normalerweise nur in großen Häusern auf - aber dem Tscharlie zuliebe…

Die Gäste wissen das sehr zu schätzen und genießen mit abschließenden Standing Ovations die letzten Vorstellungen der Musiker. Der Braustadel kocht! Die Lachmuskeln müssen immer wieder aufs Neue trainiert werden, und das ganz ohne Aufforderungen. Dazu werden nur unglaublich einfache Musikinstrumente benötigt, Musikinstrumente aus dem Sanitär- oder Kraftfahrzeugbereich, Hupen aus Indien und viele andere mehr. Haben sie schon einmal eine Okarina gehört, die aus einer Zahnpasta-Tube gemacht ist?

Und die kostet nur ein paar Cent. Oder wie ist es mit einer Weinkisten-Gitarre oder einer Wasserkessel-Geige? Klingt nicht? Und ob! Einfach grandios, was sich die musikalischen Bastler alles so einfallen lassen. Da wird so lange probiert und getüftelt bis es klingt. Einmal die Augen schließen und sich den Klang von einem Didgeridoo vorstellen. Ein Sanitärrohr tut es doch auch! Toni Bartl hält es ans Mikrofon und bläst die Backen auf, spielt mit dem Klang. Er erzählt auch von einem Besuch in einer Großstadt in Indien.

Den ganzen Tag hört man nur Hupen der unterschiedlichsten Töne - bei dem Verkehr! Er erzählt: „Der Andy ging mit seiner Gitarre den Hup-Tönen nach, bis er einen der Tonleiter entsprechenden Klang gefunden hatte. Ich kaufte den Fahrern die Hupen ab. So entstand eine klasse Hup-Tonleiter, auf der richtig gespielt werden kann.“ Das Ergebnis lässt sich hören, zur Gaudi der Gäste.

Ein Ausgussreiniger bleibt beim Hineinblasen im Gesicht pappen. Doch dann kommt Andy mit einer ganzen Tonleiter dieser „Instrumente“ und spielt jeden einzelnen Ton passend zueinander. Doch sie können auch klassisch spielen. So zum Beispiel spielt Juri Lex einen grandiosen Czardas auf seiner (richtigen) Geige. Sie spielen alpine Stücke, bei denen auch die Diatonische Harmonika eingesetzt wird.

Mit der hat Toni Bartl 1996 die Weltmeisterschaft gewonnen. Er macht aus einer gleich drei Instrumente, indem er an der rechten Hand den Daumen mit einbezieht und mit der linken Hand die Bässe spielt. Dass er das auch heute noch kann, das ist ein geschenktes Musik-Zuckerl. Mitgebracht haben die Musiker 28 Instrumente im Wert von vielleicht 76,25 Euro, lacht Toni Bartl.

Und das ist nur ein Bruchteil der Instrumente, die sie inzwischen gebaut und immer wieder eingesetzt haben. Damals, vor zwölf Jahren, war der Broadway Joe der erste Kabarettist im Braustadel. Jetzt ist er es, der die letzten lobenden Worte zum Tscharlie Hemmer sagt: „Was der Tscharlie geschafft hat, das ist Leidenschaft und Herzblut. Das Schönste war die Unbekümmertheit. Vielen Dank, Tscharlie“

Wie berichtet, will Tscharlie Hemmer nach zwölf Jahren, die den Braustadel in Rammingen zu einem der beliebtesten Kabarettbühnen, zum idealen Lachtempel im Unterallgäu machten, den Vorhang schließen.

