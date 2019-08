vor 52 Min.

Vier Künstler, eine Ausstellung, viele Geschichten

Der Kunstverein Bad Wörishofen hat nicht zuviel versprochen: Die Ausstellung ist der „Clou des Jahres“. Auch das Video von der Vernissage ist sehenswert.

Von Ulla Gutmann

Als „Clou des Jahres“ kündigte der Bad Wörishofer Kunstverein die Ausstellung „Also doch!“ an: Vier Meisterschüler und Assistenten des berühmten und umstrittenen Prof. Dr. Markus Lüpertz stellen unter diesem Titel gemeinsam aus. Über ihre Düsseldorfer Jahre hinaus verbindet die Künstler Friedrich Dickgiesser, Reinhold Braun, Arnim Tölke und Leander Kresse eine beständige Freundschaft und die Leidenschaft für die Malerei.

Die vier Lüpertz-Schüler sorgen bei der Ausstellung des Kunstvereins Bad Wörishofen für einen Höhepunkt

„Man sagt, Künstler sind selten Freunde, weil sie Konkurrenten sind. Diese Vier zeigen sich gerne immer wieder im Verbund, ohne die Zwänge einer Künstlergruppe. Sie sind ein Quartett, das keines sein will, aber ein wunderbares ist“, so steht’s im Flyer zur Ausstellung. Und dazu das Zitat von Lüpertz: „Es gibt nichts Neues in der Malerei, aber es gibt neue Künstler – und das ist spannend.“

Vier Meisterschüler und Assistenten des berühmten und nicht ganz unumstrittenen Prof. Dr. Markus Lüpertz stellen unter dem Titel ALSO DOCH! gemeinsam in den Kunstwerken in Bad Wörishofen aus. Bei der Vernissage stellten sich Friedrich Dickgiesser, Reinhold Braun, Arnim Tölke und Leander Kresse den Fragen zu Ihrer Kunst und dem Einfluss ihres Lehrmeisters Lüpertz. Eigenwillig, sehr direkt und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen boten die vier Künstler einen amüsanten, eindrucksvollen Einblick in ihre Denkweise als Maler. Video: Ulla Gutmann

Friedrich Dickgiesser, der älteste der Künstler kennt als dessen Assistent Lüpertz am besten, sie arbeiten seit Jahrzehnten zusammen. Gerade deshalb wollte er aus Loyalität nicht zu viel verraten. Immer zu hundert Prozent Künstler, ganz klare Vorstellungen, auch wie man sich benimmt, dominat, Lüpertz bestimmt und fordert auf höchstem Niveau, er ist unheimlich belesen, ist schnell im Antworten und lässt sich (heute) kaum noch provozieren.

Einer der seiner Zeit voraus ist, so beschreibt ihn Dickgiesser. Alle vier Künstler haben aber längst ihren ganz eigenen Weg als Künstler gefunden und wollen auch als eigenständige Kunstschaffende, nicht als Schüler des Professors gesehen werden. Diesen Weg zu finden war nicht einfach, ein ständiges Ringen mit vielen Zweifeln, wie sie bei der Fragerunde in den Kunstwerken bei der Vernissage zugeben. Gestelzte Ausdrucksweisen, wie sie gerne bei der Beschreibung von Malerei verwendet werden, liegen ihnen dabei fern.

Sie formulieren sehr geradeheraus ihre Intension wie Reinhold Braun, „Es geht immer um Sex!“ und dass er seinen Bildern den Geist austreiben will. Ziemlich verrückt, eben echte Künstler, dabei aber sehr menschlich und auch sympathisch, so präsentierten sich die Vier.

Nur Leander Kresse, der Jüngste war pünktlich da zur Vernissage und so konnte der Musiker Armin Eckl mehr von seinen Musikstücken mit dem Didgeridoo und der Indianerflöte präsentieren.

Die anderen drei Künstler kamen etwas verspätet mit dem Taxi vom Abendessen, was wie Bürgermeister Kruschka schmunzelte, nur für die Bad Wörishofer Gastronomie spricht.

Gerade Arnim Tölke sprach dann darüber, wie wichtig das Scheitern und Stolpern als Künstler ist um weiterzukommen. Während Leander Kresse froh ist in der heutigen Zeit zu leben mit all den Freiheiten und Möglichkeiten als Künstler.

Landschaften, die im Atelier entstehen, dabei aber nichts mit Natur zu tun haben, finden sich in seinen Gemälden, während Friedrich Dickgiesser mit drei bis vier Grundfarben schnell und spontan abstrakte Motive gestaltet, die dann überarbeitet werden, um Lebendigkeit in die Werke zu bringen, so erzählt er. Den fertigen Werken gibt er dann ganz konkrete Namen wie „König“ oder „Barde“, denn in seiner Vorstellung sieht er Konkretes im Abstrakten.

Alle waren schon in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland vertreten und können namhafte Kunstpreise vorweisen. Ihre Bilder sprechen zum Betrachter, das haben sie von Lüpertz gelernt und so sollten die, die sich dafür interessieren, die Ausstellung besuchen und sich Geschichten erzählen lassen von den Bilder der vier ganz besonderen Künstler.

Die Ausstellung in den Kunstwerken, Bad Wörishofen, Kemptener Straße 3. ist ab heute bis 15. September, jeweils Freitag/Samstag von 14 bis 18 Uhr, und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Ein Video von der Vernissage finden Sie unter mindelheimer-zeitung.de

Themen Folgen