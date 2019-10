vor 35 Min.

Vier Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Folgenschweres Überholmanöver auf Bad Wörishofens Umgehungsstraße.

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Wörishofen wurden am Montagabend vier Menschen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 48-Jähriger auf der Staatsstraße 2015 in Fahrtrichtung Bad Wörishofen unterwegs. Auf Höhe des Flugplatzes überholte der Fahrer nach Angaben der Polizei trotz Gegenverkehr ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Dabei kam es zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Denn aufgrund des Zusammenstoßes konnten zwei nachfolgende Fahrzeuge der Unfallstelle nicht mehr ausweichen und prallten ebenfalls ineinander.

Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtsachschaden von etwa 32.000 Euro. (mz)

