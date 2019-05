18.05.2019

Vogelstimmen- Wanderungen

Am Sonntag mit Hans Forster

Seit über 20 Jahren bietet im Frühjahr Hans Forster vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) Vogelstimmen-Wanderungen in Türkheim und Umgebung an. Am Sonntag, 19. Mai, gibt es gleich zwei Wanderungen: Um 7.30 Uhr (Treffpunkt Wertachbrücke) und um 18 Uhr (Treffpunkt Kreuzung der Römerstraße mit dem Bahngleis). Dabei können Mitwanderer viele verschiedene Vogelstimmen hören, die alle vom kundigen Hans Forster bestimmt werden.

Besonders freut er sich, wenn der in der Region seltener gewordene Waldlaubsänger dabei ist. Insgesamt können von den ca. 70 in Deutschland singenden (und trommelnden) Vögeln mit etwas Glück bis zu 30 im Laufe der Wanderung gehört werden. Die Vogelfreunde stellen mit Bedauern fest, dass die Zahl der Singvögel abnimmt. (mz)

