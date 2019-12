vor 38 Min.

Vollbremsung mit dem Rettungswagen

Wenn Sanitäter gerufen werden, muss es schnell gehen - doch sie sollen auch sicher an ihrem Ziel ankommen. Deshalb trainieren die Einsatzkräfte im Unterallgäu.

Von Werner Mutzel

Rettungsassistent Michael Drexel hat soeben den Auftrag für einen Notfalleinsatz erhalten. Aus dem Stand beschleunigt er seinen 4,6 Tonnen schweren Rettungswagen auf 90 Stundenkilometer, als er plötzlich einen größeren Gegenstand auf der Fahrbahn entdeckt. Drexel steigt voll in die Eisen, Lenkeinschlag links, kurz gerade aus, dann rechts wegen der sich nähernden Leitplanke: Fahrzeug steht, es riecht nach Reifengummi, das Antiblockiersystem hat ordentlich eingegriffen und über Funk kommt das Echo: „Perfekt gefahren.“

25 Jahre unfallfreies Fahren beim Roten Kreuz

Das Lob kommt von Fahrsicherheitstrainer Michael Weykopf, der einmal jährlich die Einsatzfahrer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Kreisverband Unterallgäu in Theorie und Praxis auf schwierige Fahrsituationen vorbereitet. Insgesamt sind es 62 Einsatzkräfte, die im November halbtägig in Kleingruppen geschult werden. Michael Drexel hat in den vergangenen Jahren regelmäßig teilgenommen und kann auf 25 Jahre unfallfreies Fahren beim Roten Kreuz zurückblicken. Und dennoch ist er überzeugt, dass ein Training in dieser Form für alle Teilnehmer äußerst gewinnbringend ist, da Verhaltensmuster eintrainiert werden können. Die 20-jährige Pia Reckziegel ist das erste Mal dabei und steht als Notfallsänitäter-Schülerin am Beginn ihrer Laufbahn beim BRK. Sie wird in den nächsten Stunden ihr Einsatzfahrzeug bis an die Grenzen der Fahrphysik belasten und freut sich auf das Training.

Doch bevor die Sanitäter aufs Gaspedal drücken dürfen, hat ihr Instruktor im Lehrsaal eine komprimierte Unterrichtseinheit über Fahrzeugtechnik und Fahrverhalten vorgesehen. Weykopf weiß, wovon er spricht: Der gelernte Ingenieur hat viele Jahre für Mercedes im Rennsport gearbeitet und war als Fahrsicherheitsinstruktor weltweit in 35 Ländern unterwegs. Zum Einstieg hören die Retter wesentliche Grundlagen zu Geschwindigkeit und Bremsweg, zur Reifenqualität und zu Fliehkräften. Für Weykopf steht im Vordergrund, dass eine Vertrautheit zwischen Fahrer und Fahrzeug besteht und der Fahrer in Notsituationen richtig reagiert. Gerade die großen Rettungswagen haben einen hohen Schwerpunkt. Dies gelte es zu beachten, um bei einem Lenkeinschlag und höherer Geschwindigkeit ein Umkippen zu verhindern.

Das Fahrtraining für Sanitäter ist so realistisch wie möglich

Um das Training möglichst realistisch zu gestalten, wird mit den Fahrzeugen geübt, die auch im täglichen Dienst eingesetzt werden: ein großer Rettungswagen, zwei Krankenwagen und das Notarzteinsatzfahrzeug. Die acht Teilnehmer haben heute erschwerte Bedingungen: Nebel mit Sichtweite von 200 Metern, 1 Grad Außentemperatur. Die praktischen Übungen beginnen mit Vollbremsungen aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Weykopf legt Wert darauf, dass die Fahrer den „Bremsschlag“ beherrschen, bei dem mit voller Wucht und ohne Unterbrechung auf das Bremspedal getreten wird, um eine optimale Bremswirkung zu erzielen.

Weiter geht’s mit einer Blickführungsübung, bei der eine Strecke mit Pylonen durchfahren werden muss, wobei die Abstände variieren. „Immer auf den übernächsten Pylon schauen, oben weich lenken und unten hart bremsen“, gibt Weykopf seiner Gruppe mit auf den Weg. Die Übung wird mehrmals auf verschiedenen Fahrzeugen wiederholt und am Ende bleiben alle Pylone dort stehen, wo der Trainer sie aufgestellt hat.

Nach dem eingangs beschriebenen Ausweichtraining bei einem plötzlichen Hindernis auf der Fahrbahn kommt als vierte und letzte Übung ein Reaktionstest. Das vorausfahrende Fahrzeug bremst unvermittelt scharf ab, der nachfolgende Übungsteilnehmer muss eine Vollbremsung hinlegen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Aus Übungsgründen fahren beide Fahrzeuge versetzt in gleicher Richtung. Trainer Weykopf ist mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Rettungsdienstleiter Andreas David kennt das Risiko, wenn die Sanitäter mit Blaulicht zu Notfalleinsätzen ausrücken. „Das Risiko, in einen Verkehrsunfall mit Verletzten verwickelt zu werden, ist bei Einsatzfahrten achtmal so hoch“, sagt David.

6400 Mal rückten die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes im Unterallgäu aus

Der Kreisverband des BRK leistete im vergangenen Jahr 6400 Notfall- und Notarzteinsätze. Die verschwindend geringe Zahl von „Blaulicht-Unfällen“ in den letzten Jahren führt David unter anderem auf das Fahrertraining und die jährlichen Belehrungen zurück. Nach jedem Training werden die stark beanspruchten Einsatzfahrzeuge überprüft. Leidtragender ist Werkstattleiter Markus Kiechle, der häufiger als sonst neue Reifen aufziehen muss und Bremsbeläge wechselt. „Der Verschleiß ist beachtlich“ seufzt Kiechle, der in weiser Voraussicht Fahrzeuge ausgesucht hatte, für die ohnehin ein Werkstattaufenthalt geplant war.