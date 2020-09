vor 6 Min.

Volvo stellt neue Lastwagen-Generation in Mindelheim vor

Plus Volvo Trucks hat seine neuen Lastwagen in Mindelheim vorgestellt. Was diese Generation von den bisherigen unterscheidet und warum die Lkw keine Spiegel mehr brauchen.

Von Wilhelm Unfried

Volvo Trucks hat seine vier neuen Lkw-Modelle auf dem Gelände der Firma Götzfried in Mindelheim vorgestellt und sie von der deutschen Fachpresse testen lassen. Für die Mindelheimer Firma entschied man sich bei Volvo wegen der günstigen Lage und der langjährigen guten Zusammenarbeit. Gezeigt wurden die vier schweren Lastwagen Volvo FH, FH16, FM und FMX: Sie machen etwa zwei Drittel der Auslieferungen von Volvo Trucks aus.

Was ist, außer dem Einbau der neuesten Technik, so besonderes an der nächsten Generation? Laut PR-Berater Thomas Tschakert stand diesmal der Fahrer im Mittelpunkt der Überlegungen: Lkw-Fahrer würden in ganz Europa händeringend gesucht, rund 20 Prozent der Stellen seien unbesetzt und man wolle deshalb dem Fahrer den Arbeitsplatz so angenehm wie möglich einrichten. Man habe sich bei der Entwicklung darauf konzentriert, die neuen Lastwagen sicherer, effizienter und attraktiver zu machen. Verantwortungsvolles Fahrverhalten könne helfen, Emissionen und Kraftstoffkosten zu reduzieren sowie die Gefahr von Unfällen, Verletzungen und ungeplanten Ausfällen zu verringern.

Die in Mindelheim vorgestellten LKWs gibt es in unterschiedlichen Ausführungen

Und weiter: Die verschiedenen Lkw-Modelle seien mit unterschiedlichen Fahrerhausmodellen erhältlich und können für eine Vielzahl von Anwendungen optimiert werden. Im Fernverkehr sei das Fahrerhaus das zweite Zuhause des Fahrers. Bei Regionaltransporten diene es oft als mobiles Büro, während die im Baugewerbe eingesetzten Lkw robuste, praktische Arbeitswerkzeuge seien.

Die Lastwagen gibt es in allen Stärken: Der stärkste hat 750 PS und kann 325 Tonnen bewegen. Spiegel gibt es keine mehr. Im Cockpit sind acht Kamerabilder zu sehen. „Blind“ um die Ecke fahren gehört der Vergangenheit an.

