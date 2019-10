vor 23 Min.

Vom Feinsten und von Herzen

Kammermusik in der Erlöserkirche

Die Erlöserkirche der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Wörishofen erstrahlt in neuem Glanz. Da noch Kosten für die Restrenovierung entstehen, werden einige Euros benötigt, rund 130.000 Euro sind es noch. Kantorin Tanja Schmid brachte das „Januarius Quartett“ ins Gespräch. So kam es, dass sich die Erlöserkirche in einen feinen Raum für Kammermusik und Lieder verwandelte, Kammermusik vom Feinsten, für den guten Zweck, die Kirchensanierung.

Unter dem Titel „Sonnenaufgang“ spielten Ludwig (Viola), Nathalie (Violine) und Alexander Schmalhofer (Cello) gemeinsam mit Yasuka Morizono (Violine) das Streichquartett B-Dur op. 76,4 „Der Sonnenaufgang“ von Joseph Haydn. Außerdem hörten die Gäste von Antonin Dvorák das Streichquartett F-Dur, op. 96 „Amerikanisches Quartett“, ebenfalls in vier Sätzen. Ludwig Schmalhofer, Dozent an der Hochschule für Musik Nürnberg/Augsburg für Viola, mit Tochter Nathalie und Sohn Alexander sowie Yasuka Morizono und Tanja Schmid am Klavier, begleiteten Marie Tremblay-Schmalhofer bei der Arie „Sposa, non mi consci“ von Geminiano Giacomelli.

Das sehr melodische Lied „La Barcheta“ (Das kleine Boot) von Reynaldo Hahn ist auch eine Liebeserklärung an Venedig. Darin heißt es: „Die Nacht ist wunderschön. Beeil dich, Nineta, lass uns zu unserem Boot fahren und die Abendbrise genießen … damit wir spüren können, wie der Zephyr vom Meer hereinweht.“ Die Lehrbeauftragte für Gesang und Methodik-Didaktik am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg sang sich mit ihrem lyrischen Sopran in die Herzen der Gäste und erhielt ebenso wie das „Januarius Quartett“ sehr viel und wohl verdienten Beifall. Das Lied „Der Hirt auf dem Felsen D965“, von Franz Schubert für Klavier und Klarinette geschrieben, sang Marie Tremblay-Schmalhofer mit sehr viel Gefühl.

Das Quartett unterstrich die Sehnsucht und Sanftheit des Textes: „Wenn auf dem höchsten Fels ich steh’, in’s tiefe Tal ich seh’, und singe.“ Dazu passte als Zugabe „Das Ständchen“, ebenfalls von Franz Schubert: „Leise flehen meine Lieder“. Sie führten zum verdienten Erfolg dieses besonderen Konzertnachmittags. (sid)

