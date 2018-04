vor 33 Min.

Vom Handyverkäufer zum Angeklagten

Zwei Familienväter müssen sich wegen Körperverletzung verantworten. Der Fall hat eine skurrile Vorgeschichte.

Von Melanie Lippl

Hätte man das, was da am Memminger Amtsgericht verhandelt worden ist, verfilmt, so hätten die Zuschauer sicher das eine oder andere Mal den Kopf geschüttelt über diese seltsame Geschichte. Sie beginnt mit einem Handy, das ein Mann seinem Arbeitskollegen verkauft hat, und endet mit zwei Familienvätern auf der Anklagebank, die sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Dazwischen liegen offenbar allerlei Verständigungsschwierigkeiten und ein äußerst merkwürdiger Typ aus dem Raum Augsburg.

Auf dem Bau lernten sich der Angeklagte, ein 35-jährige Familienvater aus dem Unterallgäu, und sein Opfer kennen: Der 20-Jährige arbeitete bei derselben Firma und erzählte dabei eines Tages von seinem kaputten Handy. Sein älterer Arbeitskollege bot ihm daraufhin das Handy seiner Frau an, für 100 Euro, einem Preis „unter Marktwert“, wie er vor Gericht erklärte.

Das Handy wechselte den Besitzer, doch inzwischen hatte sich der junge Mann offenbar ein eigenes besorgt und gab das Gerät seines Kollegen seinem Vater. Doch anscheinend funktionierte dieses Handy nicht mit allen SIM-Karten – und so wollte der 20-Jährige es zurückgeben und seine 100 Euro wiederhaben. Es folgte ein Hin und Her, das vor Gericht nicht mehr näher geklärt werden konnte. Faktisch hat der 20-Jährige das Handy wieder an seinen Arbeitskollegen zurückgegeben. Die 100 Euro hat er aber nicht wieder zu Gesicht bekommen.

Der junge Mann gab die Handynummer an einen Bekannten weiter

„Irgendwann hat’s mir gereicht, er hat mich überall hinbestellt, aber eine Geldübergabe hat leider nicht geklappt“, schilderte der 20-Jährige die verfahrene Situation vor Gericht. Einem 21-Jährigen aus dem Raum Augsburg, den er über eine Whatsapp-Gruppe offenbar nur flüchtig kannte, vertraute er sein Dilemma an. Und er gab ihm auch die Handynummer des 35-jährigen Arbeitskollegen – nicht wissend, was der 21-Jährige damit anstellen würde.

Denn der junge Mann begann, dem 35-jährigen Familienvater Sprachnachrichten aufs Handy zu schicken. Bedrohungen, Beschimpfungen, Beleidigungen. Eine Nachricht folgte auf die andere, teils ohne Pause und immer verworrener. Angst habe ihm das nicht eingejagt, sagte der Familienvater – im Gegensatz zu seiner Frau. Als ihn sein 37-jähriger Bruder, der im Landkreis Günzburg wohnt, im April vergangenen Jahres besucht, kommt es zu einer Verständigung mit dem 20-jährigen Arbeitskollegen: Alle Beteiligten sollen sich treffen, und zwar mitten in Pfaffenhausen. Doch als die beiden Brüder eintreffen, ist nur der 20-Jährige vor Ort, nicht aber sein Bekannter, der die Drohnachrichten geschickt hatte und mit dem die Brüder eigentlich ein ernstes Wörtchen reden wollten.

Vor Ort in Pfaffenhausen ist die Enttäuschung groß

Als sie sehen, dass der 20-Jährige allein ist, reagieren sie deshalb alles andere als erfreut. „Ich war in Rage in dem Moment“, sagte der 35-Jährige. „Das war kein nettes Gespräch, da bin ich ehrlich.“ Es folgen tumultartige Szenen mitten in Pfaffenhausen. Auf einer Tonaufnahme, die der 20-Jährige mit seinem Handy gemacht hat, hört man immer wieder Schreie und Geraschel. Der jüngere Bruder verpasst seinem 20-jährigen Arbeitskollegen eine erste Ohrfeige, weil er mit dem 21-Jährigen aus dem Augsburger Raum telefonieren will – was dann auch gelingt. Als der Familienvater aber erfährt, dass er den Verfasser der Drohnachrichten heute nicht mehr zu Gesicht bekommen wird, schlägt er den 20-Jährigen erneut, der daraufhin zu Boden ging. „Ich wollte ihm auch gar nicht wehtun, absolut nicht“, kommentierte er die beiden Ohrfeigen vor Gericht. Er habe nur an den anderen herangewollt, der ihm die Drohungen geschickt hatte. „Eigentlich hätte ER die Ohrfeige verdient.“ Als aber klar war, dass der 21-Jährige an diesem Abend nichts mehr kommt, löste sich die Versammlung auf.

Im Vorfeld der Gerichtsverhandlung hatte sich der 35-Jährige mit seinem Opfer ausgesprochen, ihm 600 Euro Schmerzensgeld und die 100 Euro für das Handy gezahlt. „Wir bauen unser Verhältnis wieder ein bisschen auf“, sagte er. Auch dem 20-Jährigen, dem der Vorfall vom April 2017 immer noch in den Knochen steckt, hat das Treffen offensichtlich ein Stück weit geholfen. Es habe den Schock gelindert, sagte er vor Gericht.

Der 21-Jährige aus dem Augsburger Raum, der die Drohnachrichten geschickt hatte, erschien ebenfalls vor Gericht, wo er einen recht verwirrten Eindruck machte: Er befindet sich seit Januar in Haft und könne sich kaum noch an Details erinnern, so der Mann. Was die Sprachnachrichten betraf, wollte er sich nicht selbst belasten.

Schmunzeln verursachte anschließend die Aussage eines Zeugen, der das Geschrei auf der Straße an jenem Aprilabend gehört hatte. Auch wenn im ganzen Prozess nur von „Ohrfeigen“ die Rede war, so war sich der Mann doch sicher, dass er Faustschläge ins Gesicht beobachtet hatte. „Ich habe fünf Jahre lang als Profi geboxt, ich weiß, was eine Ohrfeige ist“, sagte er dem Richter.

Unklar blieb im gesamten Verfahren die Rolle des älteren Bruders in dem ganzen Geschehen: War er längere Zeit im Auto geblieben und an der Körperverletzung nicht beteiligt oder hatte er, wie es in der Anklage stand, dem 20-Jährigen mit dem Knie in den Bauch getreten? Der junge Mann musste wegen einer Vorerkrankung zur Sicherheit einige Tage im Krankenhaus verbringen. Dort wurden seine Verletzungen dokumentiert – darunter einen Bluterguss am Oberbauch. Er sprach gegen die Unschuld des Mannes, ebenso wie die Handyaufnahme von dem Vorfall, auf der mehrere Stimmen zu hören waren. „Es ist mutig zu sagen, da war nichts“, meinte Richter Nicolai Braun in Richtung des älteren Angeklagten und bot ihm die Möglichkeit, die Vorwürfe zuzugeben und sich bei seinem Opfer zu entschuldigen.

Der Verteidiger des älteren Bruders plädierte auf Freispruch

Doch der 37-Jährige ergriff die ausgestreckte Hand des Richters selbst nach einem Gespräch mit seinem Anwalt Gerd Konrad nicht: „Er sagt, er kann’s nicht zugeben, weil er es nicht getan hat“, sagte sein Verteidiger und ergänzte: „Es gibt große Zweifel, ob dieser Schlag tatsächlich stattgefunden hat.“ Schließlich sei das Opfer deutlich größer als sein Mandant: Deshalb käme dieser mit dem Knie schlichtweg nicht bis zum Bauch des 20-Jährigen hoch. Er forderte deshalb einen Freispruch.

Der Verteidiger des Jüngeren zog eine Geldstrafe oder eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten in Betracht. Die Geschichte hätte eine „gewisse Eigendymnamik“ entwickelt, auch dank des „netten Früchtchens“: „Wäre dieser 21-Jährige nicht gewesen, wäre das nicht passiert“, sagte er.

Staatsanwältin Ziegler forderte Haftstrafen von jeweils eineinhalb Jahren für die beiden Brüder – einmal mit Bewährung für den Jüngeren, der die Taten zugegeben und das Opfer entschädigt hatte, einmal ohne Bewährung für den Älteren.

Das Schöffengericht um Nicolai Braun blieb in seinem Urteil in der Mitte: Der ältere Bruder wurde zu acht Monaten Haft auf Bewährung und einer Zahlung von 1000 Euro an einen gemeinnützigen Verein verurteilt, der jüngere zu 120 Tagessätzen à 35 Euro. Für Richter Braun war dies „ein gewöhnlicher Fall der Körperverletzung mit einer ungewöhnlichen Vorgeschichte“. Die Schläge seien nicht im „luftleeren Raum“ passiert, sondern nach einer „wilden Flut von Sprachnachrichten, wüst im Ton, wirr, beleidigend, bedrohend“. Dennoch: „Man kann nicht hingehen und das auf ,männliche’ Art lösen.“

