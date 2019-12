Vom eigenen Haus ins betreute Wohnen

Plus Ende Mai sind Rita und Werner Lechler ins betreute Wohnen in Bad Wörishofen gezogen. Warum diese Entscheidung Mut erforderte und was sie jetzt darüber denken.

Die Frage, die sich Rita und Werner Lechler zuletzt immer häufiger stellten, lautete: „Warum sollen wir uns weiter so plagen?“ Der Bungalow in Neusäß, in dem die beiden bis vor Kurzem wohnten, und vor allem auch der Garten bedeuteten den beiden zwar viel – aber eben auch eine Menge Arbeit: Rasenmähen, das Laub der großen Buche zusammenharken, Unkraut jäten, das Haus in Schuss halten, im Winter Schnee schippen. Das alles wird nicht leichter, wenn man wie Rita und Werner Lechler 78 und 85 Jahre alt ist. „Früher oder später hätten wir Hilfe gebraucht“, sagt Rita Lechler. Und um die wollte das kinderlose Paar nicht betteln müssen.

Es entschied sich deshalb, das Haus zu verkaufen und sich eine Wohnung in einer Anlage für betreutes Wohnen zu suchen. Zweieinhalb Jahre haben sie nach etwas Passendem Ausschau gehalten. Im Raum Augsburg waren dem Paar die meisten Wohnungen jedoch zu klein – und die Wartelisten viel zu lang. Fündig wurde es schließlich in Bad Wörishofen. Eine Cousine von Rita Lechler hatte dort eine Bautafel für das „betreute Komfortwohnen“ der Johanniter entdeckt und es den beiden weiterempfohlen, die die Stadt von früheren Besuchen schon gut kannten und sich gleich eine Wohnung reservieren ließen. 115 Quadratmeter ist sie groß und damit nur rund 45 Quadratmeter kleiner als ihr früherer Bungalow. Trotzdem war es gar nicht so einfach, alles unterzubringen: „Man bringt im Leben ja viel zu viel zam“, sagt Rita Lechler. „Wenn man mit den ganzen Kisten in der neuen Wohnung steht, da kriegt man erst mal Angst.“

Die eigenen Möbel in der neuen Wohnung in Bad Wörishofen sind ein Stück Heimat

Doch am Ende haben alle Möbel und Kisten Platz gefunden. „Das ist dann auch ein Stück Heimat, wenn nicht alles neu ist“, finden die beiden. Auf die Frage, ob sie über ihren Umzug froh sind, antworten beide ohne zu zögern mit einem entschlossenen: „Ja!“ „Es hätte sich ja nichts verbessert, sondern nur verschlechtert“, sagt Werner Lechler und ja, sie würden es genau so wieder machen – nur am besten schon mindestens fünf Jahre früher. Denn der Umzug hat die Senioren schon gehörig geschlaucht mit all dem Aussortieren, Kistenpacken und Organisieren. „Das war viel Arbeit“, sagt Werner Lechler, der in dieser Zeit acht Kilo abgenommen hat. „Es war schon hart.“ Der Abschied von dem Häuschen, in dem sie 26 Jahre lang gelebt haben, sei ihnen dagegen vergleichsweise leicht gefallen. „An unserem letzten Tag haben wir damit innerlich schon abgeschlossen gehabt. Da war es ja schon nicht mehr unser Haus“, sagt Werner Lechler und seine Frau ergänzt: „Wir haben uns gedacht, das ist ein neuer Lebensabschnitt und das muss jetzt klappen.“

Alles hinter sich zu lassen und in diesem Alter gut 90 Kilometer vom bisherigen Zuhause entfernt neu anzufangen, das erfordert Mut. Nicht umsonst sagt Werner Lechler: „Alt werden ist nichts für Feiglinge.“ Aber in den Augen des Ehepaars hat sich dieser Mut gelohnt. „Wir haben’s schon recht gemacht“, ist Rita Lechler überzeugt – auch wenn sie sich manchmal fragt, ob sie das „Häusle“ nicht doch hätten behalten sollen. „Zwischennei tut einem die Seele schon weh. Wir haben hier zwar vier Balkone, aber halt keinen Garten.“ Und auch die großzügige Küche und das Traumbad, das sie früher hatte, vermisst sie manchmal. „Aber was soll’s? Jetzt hab’ ich’s praktischer.“ Das jetzige Esszimmer ist so geräumig, dass man den Tisch auch mit einem Rollator umrunden könnte. „Das hätten wir daheim nicht gekonnt.“ Dort gab es Absätze zwischen den Zimmern und Stufen, zum Duschen musste man in die Kabine steigen. Jetzt ist alles eben. „Da kann man mit dem Rollstuhl rein und richtig pritscheln.“

Bislang haben Walter und Rita Lechler nur den Hausnotruf in Anspruch genommen

Ihren Haushalt haben die beiden selbst im Griff und sind nicht auf Pflege angewiesen. Sollte das aber einmal anders werden, können sie die entsprechenden Leistungen einfach zubuchen. Das einzige was sie bisher in Anspruch genommen haben – und darauf hätten sie gerne verzichtet – war der Hausnotruf, als Walter Lechler vor rund sechs Wochen einen Herzinfarkt erlitt. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und nach einer OP ist Walter Lechler schon fast wieder der Alte – und froh, dass ihn der Infarkt nicht schon früher ereilt hat. „Weil dann hätten wir den Umzug nicht mehr geschafft.“

Er und seine Frau wissen auch die Hausgemeinschaft zu schätzen. „Wir haben ja fast niemanden mehr. Viele Freunde sind schon gestorben“, sagt Rita Lechler. „Und das ist ja das Schöne an so einem Haus: dass man nicht alleine lebt.“ Im Erdgeschoss gibt es eine Cafeteria und einen Aufenthaltsraum, wo sich die Bewohner auch an Heiligabend und Neujahr treffen. Zu ihrem alten Haus zieht es die Senioren nicht zurück. „Ich will’s so in Erinnerung behalten, wie’s war. Sonst krieg’ ich Heimweh“, sagt Rita Lechler, die schon weiter plant: „Jetzt müssen wir uns Gedanken über unsere Beerdigung machen.“ Am liebsten würde sie anonym unter einem Baum bestattet werden, denn „es kommt ja eh keiner“. Doch bis dahin wollen sie und ihr Mann ihr neues Leben in Bad Wörishofen genießen. „Damit der Umzug nicht umsonst war.“