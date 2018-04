vor 36 Min.

Von Elternzeit bis Eingewöhnung

Die Vortragsreihe „Rund um die Familie“ startet wieder mit vielfältigen Themen

Wie gelingt es, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen? Wie erleichtert man seinem Kind und sich den Übergang in die erste „Fremdbetreuung“, also in einer Krippe oder bei einer Tagesmutter? Wann besteht bei der kindlichen Sprachentwicklung Handlungsbedarf? Diese Fragen stehen ab Mai im Mittelpunkt der Vorträge der Reihe „Rund um die Familie“. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe von der Schwangerenberatungsstelle am Unterallgäuer Gesundheitsamt, dem Kreisjugendamt und der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg.

heißt es am Dienstag, 8. Mai. Dabei erfährt man von Claudia Mergle vom Zentrum Bayern Familie und Soziales, was Eltern zusteht und welche Möglichkeiten sie haben, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.

Am Dienstag, 26. Juni, geben die drei Expertinnen Manja Sailer, Bettina Feierabend und Heidrun Kornegger-Tausch einen Einblick in die Meilensteine der Entwicklung von Null- bis Zweijährigen und erläutern die Bedeutung einer guten Bindung. Eltern sollen erfahren, wie sie ihr Kind bei der Eingewöhnung in eine Krippe oder bei einer Tagesmutter unterstützen können. Zudem werden die verschiedenen Betreuungsmöglichkeiten vorgestellt.

ist Thema am Dienstag, 10. Juli. Die Logopädinnen Sabine Schwab, Susanne Teichert und Martina Proksch gehen unter anderem auf die Frage ein, wann Handlungsbedarf besteht, und geben Tipps. (mz)

sind kostenlos. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Landratsamt in Mindelheim (Raum 400). Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 08261/995-0 oder per E-Mail an empfang@lra.unterallgaeu.de