00:34 Uhr

Von Nudeln mit Tomatensoße bis Spaziergang

Das neue Programm für die Pfingstferien hat für jeden Geschmack etwas zu bieten

Das neue Pfingstferienprogramm der VHS Türkheim ist da: In diesem Jahr hat die VHS in Türkheim wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm mit über 16 Kursen für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt.

Auf die Plätze, filzen, los: Auch dieses Jahr wird wieder kräftig gefilzt. Ob einen kunterbunten Schmetterling zum Aufhängen oder eine wunderschöne Meerjungfrau, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Wer lieber ein einfaches Glas in ein Windlicht verwandelt, ist im Kurs „Windlicht mit Spiegelmosaik“ richtig. Alle Kinder ab 9 Jahren haben die Gelegenheit, mit einem selbst gemachten coolen Memoboard ihr Zimmer aufzupeppen.

Auch wieder mit im Programm ist der Schachkurs für Fortgeschrittene, bei dem coole Tricks verraten werden, wie man schnell gewinnt, wenn der Gegner nicht aufpasst. Für alle Pferdefreunde bietet die VHS wieder „Ponyreiten mit Picknick“ oder eine Kutschfahrt rund um Türkheim an.

Sinnloses Herumwandern im Wald? Am Wochenende mit der ganzen Familie ins Grüne, mit schlechtem Netz? Nicht in Türkheim: Im Familienkurs „Mit Kindern im Wald“ wird an der Römerschanze in Türkheim auf einer Wegstrecke von sieben Kilometern mit neuen Ideen gezeigt, wie viel Spaß man als Familie im Wald haben kann. Wer schon an der Römerschanze ist, kann auch noch ein bisschen weitergehen und in Berg, einem Ortsteil von Türkheim, einen modernen Biobauernhof hautnah erleben.

Bei so viel frischer Luft fehlt nur noch die richtige Verpflegung. Im Kurs „Nudeln und Tomatensoße selber machen und genießen“ haben Kinder ab sechs Jahren die Möglichkeit in der Nudelmanufaktur in Wiedergeltingen, ihre Nudeln selbst herzustellen. Gleichzeitig wird zusammen noch eine Tomatensoße gekocht und dann heißt es: Buon appetito.

Ganz neu im Programm ist der achttägige Schwimmkurs „Seepferdchen ich komme“, bei dem die Schwimmtechnik der Kinder ab sechs Jahren verfeinert wird und am Ende das Seepferdchen-Abzeichen gemacht werden kann.

Wer lieber Lust hat, in Bad Wörishofen zum Minigolfspielen zu gehen oder einen Ausflug zum Barfußpfad mit anschließendem Eisessen zu machen, der hat in den Pfingstferien mit der VHS die Gelegenheit dazu.

Auch ganz neu ist die Besichtigung des Türkheimer Wertstoffhofs. Wer war nicht schon einmal mit den Eltern im Wertstoffhof? Doch jetzt heißt es: selbst ran an den Müll. Kindern ab fünf Jahren wird nicht nur alles genau erklärt, sondern bei einem Quiz gibt es auch für jeden eine kleine Überraschung zu gewinnen. Spürnasen aufgepasst! Als neuen Kurs bietet die VHS die „Bücherdetektive – Kinder lernen die Bücherei kennen“ an. Gemeinsam wird die Gemeindebücherei erkundet und mit den anderen Kindern werden geheime Rätsel gelöst. Natürlich gibt es für echte Spürnasen auch einen „Detektivausweis“.

Dieses Mal bietet die VHS zusätzlich einen Kurs an, der außerhalb der Ferien stattfindet. In „Computerschreiben mit zehn Fingern“ wird Kindern ab der 4. Klasse an 6 Nachmittagen das Zehn-Finger- Schreibsystem mit meditativen Bildergeschichten, Farben sowie praktische Anwendungen beigebracht.

Aufgepasst: Die VHS bietet zudem wieder die beliebten Kletterkurse an. Genauere Informationen hierzu stehen ausnahmsweise nicht im Programmheft, sind allerdings im Internet oder telefonisch zu bekommen. Das neue Programm wird Ende Mai verteilt und steht dann auch auf der Homepage.

Wer also der Ferienlangeweile trotzen will, kommt mit Freunden im Siebenschwabenhaus vorbei oder meldet sich an unter www.vhs-tuerkheim.de oder telefonisch unter 08245/967188 (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr.

Themen Folgen