Von Pflanzen, die fast ewig leben

Ein unbedachter Pflanzenkauf kann mit Trauer über ein verkümmertes Gewächs enden - oder mit einer Überraschung, wie unsere Autorin erfuhr.

Ja, ich weiß, in Möbelhäusern sollte man wenn überhaupt Möbel kaufen. Aber weil ich eben ein schwacher Mensch bin, habe ich mich hinreißen lassen und keine Möbel, dafür aber eine Grünpflanze erstanden: Grüne Blätter mit roten Blattadern, sehr apart. Laut Pflegehinweis eine Fittonia, die mäßigen Durst hat, wenig Sonne braucht, kurz: Die ideale Pflanze fürs Büro.

Dachte ich, bis ich im Internet unter gartenlexikon.de folgenden Eintrag fand: „Wie ganz normale Zimmerpflanzen sind Fittonien nur schwer zu kultivieren – in der Luftfeuchtigkeit, die die Mosaikpflanzen mögen, möchten Sie nicht mehr leben.“ In Bezug auf ihre Liebe zu hoher Luftfeuchtigkeit handele es sich schon fast um Wasserpflanzen, die allenfalls im Terrarium oder im Flaschengarten den Hauch einer Überlebenschance haben. „Wenn Sie in Wohnräumen mit ganz normalem Klima leben (...) und Pflanzen nicht so gerne sterben sehen, sollten Sie die Fittonie im Laden lassen.“

Na hervorragend, der Tipp kam ja nun eindeutig zu spät und ich war tief betrübt. Zum Trost schenkte mir ein Kollege einen Übertopf mit der Aufschrift: „Stirb langsam V. Ein guter Topf zum Sterben.“ Und was soll ich sagen: Inzwischen sind schon sechs Wochen vergangen und sie lebt immer noch! Vielleicht sollte ich meine übrigen Zimmerpflanzen in ähnliche Töpfe stellen?

