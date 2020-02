vor 60 Min.

Von Vermummten bedroht: Zeugen gesucht

Vorfall in Bad Wörishofen beschäftigt die Polizei. Unbekannte wollten offenbar in eine Wohnung eindringen.

Polizeieinsatz am frühen Montagmorgen in Bad Wörishofen: Mehrere Vermummte hätten versucht, in eine Wohnung an der Adolf-Scholz-Allee einzudringen, hieß es am Dienstag. Die Unbekannten hätten dabei den Mann bedroht, der dann die Polizei alarmierte. Die Polizisten fanden vor Ort keine Hinweise auf die Täter.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung, Hinweise zu melden, welche zur Ergreifung der Täter und zur Aufklärung der Hintergründe führen können. Wer etwas beitragen kann, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. (m.he)

