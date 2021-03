08.03.2021

„Vorbildliches“ Verkehrskonzept mit einem Haken in Türkheim

Plus Mit viel Aufwand wurde ein schlüssiges Konzept für Türkheim erarbeitet. Das Landratsamt fordert noch ein Gutachten.

Von Alf Geiger

Da gab es keine zwei Meinungen im Marktrat Türkheim: Die Vorschläge der Expertenrunde für ein Verkehrskonzept fanden bei den Gemeinderäten viel Zustimmung und Anerkennung. Polizeichef Thomas Maier hält das Türkheimer Verkehrskonzept sogar für „vorbildlich“.

Wie berichtet, hatten sich ausgesuchte Verkehrsexperten aus Türkheim Mitte Februar im Rathaus getroffen, eine ganze Reihe von „neuralgischen Punkten“ in Türkheim ermittelt und praktikable und sinnvolle Lösungen vorgeschlagen, um für mehr Sicherheit auf den Türkheimer Straßen zu sorgen.

Dieses Verkehrskonzept stellte die frisch aus der Babypause zurückgekehrte Ordnungsamtschefin Daniela Groß dem Marktrat noch einmal vor und bekam dafür von allen Seiten Applaus. Nur an einzelnen Stellen hakten die Räte nach und machten Verbesserungsvorschläge, doch da konterte Bürgermeister Christian Kähler: Noch sei ja nichts in Stein gemeißelt und alle möglichen Maßnahmen würden sowieso erst einmal „versuchsweise umgesetzt“ – wenn sie denn überhaupt umgesetzt werden.

Denn dies muss dann ja auch noch mit der übergeordneten Verkehrsbehörde, in diesem Fall das Landratsamt, abgestimmt werden, ehe der Gemeinderat dann wirklich Vollgas bei der Sicherheit geben kann. Voraussetzung für eine solche Genehmigung durch das Landratsamt ist aber ein professionelles Gutachten, das erst noch in Auftrag gegeben werden muss. Bürgermeister Christian Kähler rechnet mit Kosten zwischen 5000 und 10.000 Euro für dieses Verkehrsgutachten. Das sorgte bei einigen Gemeinderäten dann aber doch für Kopfschütteln, schließlich stelle sich schon die Frage, was denn dann noch für mögliche neue Erkenntnisse durch einen externen Gutachter zu erwarten seien, hakte Marcus Jakwerth ( Freie Wähler) nach: Warum brauchen wir das?“ Auch Bürgermeister Kähler erwartet da nicht zuviel, wie er zugab: „Das Ergebnis wird uns in vielen Punkten nicht überraschen“, so Kähler. Polizeichef Maier hält ein zusätzliches Gutachten aber durchaus für sinnvoll: „Manchmal ist es gut, wenn ein Externer auf die Situation schaut“.

Das Verkehrskonzept sieht vor allem an folgenden Straßen Handlungsbedarf und Ordnungsamtschefin Daniela Groß schlägt folgende Maßnahmen vor, die dann schrittweise umgesetzt werden sollen:

Viel Schwerlastverkehr, der die Uferstraße auch als Umgehungsstraße nutzt. Eine Tempo-30-Zone sei sinnvoll, zusätzlich sollen Fahrbahnteiler den Verkehr bremsen.

Ein Zebrastreifen soll an der Laternenstraße in Türkheim für Sicherheit sorgen

Auch wenn die Kreuzung Laternenstraße/Altbürgermeister-Wiedemann-Straße nach polizeilicher Definition kein Unfallschwerpunkt ist, soll ein Fußgängerüberweg/Zebrastreifen und eine Tempo-30-Zone die Sicherheit verbessern.

Hier wird gerast, auch weil nur ein einseitiger Gehweg vorhanden ist. Ein Fahrbahnteiler am Ortseingang und eine Tempo-30-Zone sei hier möglich. Polizeichef Thomas Maier schränkte aber ein, dass die Bedeutung der Ramminger Straße als Zubringer hier vom Landratsamt wohl anders eingestuft werden könnte. Die Gemeinde Türkheim sollte daher hartnäckig bleiben und ihre Forderungen immer wieder aufs Neue stellen.

Durch Poller könnte das Problem der „Gehwegparker“ gerade vor der Postfiliale gelöst werden. Ein Fußgängerüberweg auf Höhe Gärtnerweg soll geprüft werden.

In den Nebenstraßen sollen weitere Tempo-30-Zonen ausgewiesen werden. Dies sei jedoch in den Durchgangsstraßen (Hardtstraße/Stockheimer Straße) nicht möglich. Eine Gesamtbetrachtung sei erst nach einem Umbau möglich.

Die Tussenhauser Straße ist eine Gefahrenstelle

Immer wieder wurde in der Diskussion auch die Tussenhauser Straße als Gefahrenstelle benannt. Doch auch hier stellt sich, wie mehrfach berichtet, das Landratsamt quer und will keine Tempo-30-Zone erlauben, da es sich um eine Kreisstraße mit übergeordneter Bedeutung handle. Auch hier riet Polizeichef Maier zu einem „langen Atem“ in den Verhandlungen mit der Behörde: „Steter Tropfen höhlt den Stein“, weiß Maier offenbar aus Erfahrung.

Insgesamt waren sich alle am Ratstisch einig, dass dringender Handlungsbedarf bestehe. „Wir müssen was machen, es wird wirklich gerast“, machte Stefan Gaschler (CSU) deutlich und auch Bürgermeister Kähler ließ keinen Zweifel daran: „Wenn mit 80, 90 oder 100 km/h gerast wird, dann ist das nicht mehr lustig!“

Doch er warnte gleichzeitig auch vor übertriebenen Erwartungen bei der Wirkung von Tempo-30-Zonen: „Nur wenn wir Tempo 30 schaffen, dann heißt das ja noch lange nicht, dass sich alle Verkehrsteilnehmer auch daran halten“, so Kähler. Agnes Sell vom Mobilitätsteam bat dann auch noch eindringlich darum, die Vorschläge für mehr Sicherheit der Schulwege aufzunehmen. Kähler versprach, dass die Ergebnisse der Fragebogenaktion und Vorschläge der Eltern gleichberechtigt in das Verkehrskonzept der Verwaltung eingearbeitet werden sollen.

Ein Gutachter soll die Situation in Türkheim jetzt professionell beurteilen

Trotz einigem Murren entschied sich der Gemeinderat, einen Gutachter mit einer professionellen Beurteilung zu beauftragen: „Eine flächendeckende Betrachtung schafft eine Grundlage für eine Probephase der einzelnen Maßnahmen“, so Kähler.





