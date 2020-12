vor 50 Min.

Vorlesen macht Spaß und macht schlau

Marcel und Victoria haben sichtlich Spaß an den Aktionen der Türkheimer Kita St. Elisabeth zum „Tag des Vorlesens“. Es wurde gelesen, gebastelt, gemalt, gebacken und gekocht.

Die Türkheimer Kindertagesstätte St. Elisabeth nahm am bundesweiten „Tag des Vorlesens“ teil. Es fanden Aktionen zur Erzähl,- Sprach- und Schriftkultur mit den Kindern statt. Der Überbegriff „Literacy“ ist in der Pädagogik in aller Munde und auch im bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen (kurz BEP) fest verankert.

In der Kita St. Elisabeth wurde in jeder Gruppe ein Buch ausgewählt, orientiert an den aktuellen Interessen der Kinder. Begleitend dazu haben die Teams mit den Kindern spannende Aktionen rund um das Buch kreiert.

In der Marienkäfergruppe wurde das Buch: „Frederick“ von Leo Lionni gelesen. Aber nicht im Monolog durch die Erzieherin, sondern im verdunkelten Mehrzweckraum, als Schattentheater. Das war spannend. Dafür hatten die Kinder ihre eigenen Taschenlampen mitgebracht. Schon mehrere Tage vor der Vorleseaktion haben die Kinder mit Begeisterung ihre eigenen Figuren für das Schattentheater gebastelt.

In der Gruppe „Villa Kunterbunt“ heißt das aktuelle Lieblingsbuch „Steinsuppe“ von Anais Vaugelage. Hier geht es um einen alten Wolf, der ein Huhn besucht, um eine Steinsuppe zu kochen. Die anderen Tiere sorgen sich um die Henne und kommen zu Besuch. Es wird ein geselliger Abend. Nachdem die Kinder das Buch in Kleingruppen gelesen haben, hatten sie eine Idee: „Wir wollen auch eine echte Steinsuppe kochen, mit riesigen Steinen.“ Zusammen mit den Erzieherinnen und Erziehern haben sie zwei große, besonders schöne Steine gesucht, haben sich ihr Lieblingsgemüse überlegt, waren einkaufen, haben geschnippelt und gekocht und am Ende eine leckere Gemüse-Steinsuppe verzehrt.

Die Aktionen der Kita St. Elisabeth richteten sich an die Kinder aller Altersklassen, von der Krippe bis zu den zukünftigen Schulkindern. Es wurde gelesen, gebastelt, gemalt, gebacken und gekocht. So konnten die Kinder vielfältige Literacy-Erfahrungen sammeln, welche sich positiv auf die sprachliche Entwicklung, Lesemotivation, kognitive Fähigkeiten und Empathie auswirken. Fazit von Diplom-Pädagogin Christiane Seidlmeier, die als Sprachfachkraft in der Kita St. Elisabeth arbeitet: „Die Kinder profitieren ganz klar vom Vorlesen“.

Um auch den Familien das Vorlesen näher zu bringen, wird noch eine hausinterne Buchausstellung organisiert - natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln. Hier werden die gelesenen Bücher für die Familien ausgestellt, zusammen mit einigen anderen Büchern, die vom pädagogischen Fachpersonal ausgewählt wurden. „Vielleicht entdecken die Eltern dadurch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk“ hofft Seidlmeier.

Wie veröffentlichte Studien zum Vorlesetag gezeigt haben, lieben es Kinder nämlich, wenn ihnen vorgelesen wird.

