06.12.2019

Vorweihnachtliche Klassiker und gregorianischer Wohlklang

Vocal Total hat die hohen Erwartungen der Gäste erfüllt

Das Publikum in der Jesuitenkirche erwartete wieder viel von den Darbietungen des Mindelheimer Chores Vocal Total unter der Leitung von Ottmar Einsiedler – und wurde nicht enttäuscht.

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht!“ stand über dem Programm. Doch dieses war heuer zweigeteilt: Klassische, oft gehörte Adventsliteratur in Chorsätzen hatte einen Wiedererkennungswert für die Zuhörer: Choralsätze von Bach („Wachet auf, ruft uns die Stimme)“; aus dem Weihnachtsoratorium („Wie soll ich dich empfangen?“); Friedrich Silcher („Macht hoch die Tür“); Georg Friedrich Händel („Tochter Zion, freue dich!“); Max Reger („Es kommt ein Schiff geladen“); Andreas Hammerschmidt in seinem Satz („Machet die Tore weit“) und des russisch-orthodoxen Tonschöpfers Dimitrij Bortninasky (ein spätbarocker „Engel-Hymnus“).

Alle diese Sätze wurden klangstark, intonationsrein und sehr flüssig vom Chor dargeboten. Dazwischen, und das ist ein Markenzeichen dieses Vokalensembles geworden, gregorianische Gesänge, meist getrennt nach Ober- und Unterstimmen: „Conditor alme siderum“, ein Lobgesang an den Allmächtigen als Schöpfer der Welt; das „Alma Redemptoris“, ein Lobgesang auf die werdende Gottesmutter von Palestrina.

Ein weiterer Höhepunkt des Konzertes war die andere Seite „Weihnachten in der Erwartung des Erlösers“ in der Gegenüberstellung des „Veni, Veni, Emmanuel“ (Komm Emmanuel und befreie o Gott das gefangene Israel aus der Verbannung) in einem Choraliter-Satz aus dem 13. Jahrhundert und dem „O nata lux“ (Jesus Retter der Welt, geboren aus dem Licht) des Amerikaners Morten Lauridsen. Die Wiedergabe ließ den Advent nicht nur als liebliche Vorweihnachtszeit erscheinen, sondern als eine große Erwartung der Ankunft des Herrn.

Dazu las, wie bereits in den vergangenen Jahren Christian Schuler vom Bayerischen Rundfunk in distanziertem Duktus Briefe aus den letzten Lebenstagen, die Dietrich Bonhoeffer in den Jahren 1943 und 1944 aus dem Gefängnis Tegel an seine Verlobte und seine Eltern schrieb, bevor er am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg von den Nazis umgebracht wurde. Es waren Advents- und Weihnachtstexte eines großen evangelischen Theologen, der das bevorstehende Fest als Hinwendung Gottes an einsame, arme und leidgeprüfte Erdenbewohner sah. (ah)