vor 35 Min.

Vorweihnachtlicher Geldregen für die Türkheimer Vereine und Kulturschaffenden

Plus Die Türkheimer Vereine können sich über einen vorweihnachtlichen Geldregen freuen. Wer wie viel von der Marktgemeinde bekommt, um besser durch die Corona-Krise zu kommen.

Von Wilhelm Unfried

Am Jahresende werden von der Gemeinde alle Vereine mit Zuschüssen bedacht, sozusagen als öffentliches Dankeschön für die geleistete Arbeit für die Allgemeinheit. Bürgermeister Christian Kähler erläuterte die Kriterien für die Festlegung der Zuschussbeträge. Einmal gehe es um die Größe des Vereines, um Fragen wie Jugendarbeit und die Teilnahme am öffentlichen Leben. Hier brauche man besonders die Musikvereine für öffentliche Veranstaltungen.

In diesen Zeiten gibt es auch noch positive Nachrichten. Wegen der Corona-Krise und dem damit verbundenem Wegfall von Einnahmequellen für die Vereine, entschloss sich der Gemeinderat dem Vorschlag des Bürgermeisters zu folgen, und die jährlichen Vereinszuschüsse zu verdoppeln. Die Entscheidung fiel leichter, weil zuvor Kämmerer Claus-Dieter Hiemer die Steuerausfälle der Gemeinde wegen der Krise immer noch als unerwartet gering einstufte.

Türkheim will den Vereinen finanziell durch die Corona-Krise helfen

Kähler räumte ein, dass man über die Liste durchaus diskutieren könne. In diesem Jahr wolle man den Vereinen extra unter die Arme greifen, da ja viele Einnahmequellen weg gebrochen seien. Unabhängig vom Beschluss könne man sich in einem kleineren Kreis Gedanken machen, wie die Vereinszuschüsse in Zukunft aussehen könnten.

Kähler ging auf Überlegungen ein, in diesem Jahr die Übungsleiterpauschalen zu verdoppeln, dann wären aber viele Vereine leer ausgegangen.

Dritte Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) sprach von einer Wertschätzung der Arbeit der Vereine. Und nachdem derzeit kaum Veranstaltungen angesetzt würden, schlug sie vor, im kommenden Jahr einen Tag der Vereine zu organisieren, wie es in Irsingen praktiziert werde, bei dem sich die Vereine vorstellen könnten. Der Bürgermeister zeigte sich begeistert, verwies aber darauf, dass sich die Vereine beteiligen müssten

Marcus Jakwerth stellte fest, dass nach den Ausführungen des Kämmerers der Markt sich die 10.500 Euro Mehrkosten leisten könne.

Bevor die Zuschussliste verabschiedet wurde, genehmigte der Rat, dass der neue Verein „Besuch mit Hund“ neu aufgenommen werde.

Wie der Bürgermeister erklärte, würden hier Vereinsmitglieder mit ihren Tieren in Altenheime oder Kindergärten gehen, um den Kindern und Senioren den direkten Kontakt mit Tieren zu ermöglichen. Besonders in Altenheimen seien die Vierbeiner gern gesehene Gäste. Also bekommt der Verein die normale Pauschale von 110 Euro und die Verdoppelung, also 220 Euro.

Insgesamt bekommen 26 Türkheimer Vereine und Organisationen Geld

Die größten Brocken der 10.500 Euro gehen an den Orchesterverein (1650 Euro), den Akkordeonverein (440) und den Musikverein Irsingen (1100). Aber auch die Sportvereine gehen nicht leer aus: der Turnverein bekommt wie der Sportverein Salamander je 550 Euro. Der Marktrat verabschiedete die Zuschussliste samt Sonderausschüttung einstimmig. Insgesamt werden 36 Vereine bedacht, darunter die Feuerwehren, kirchliche Organisationen und Sozialdienste.

Den Räten fiel die Zustimmung leichter, weil am Anfang der Sitzung Kämmerer Claus-Dieter Hiemer die Steuerentwicklung nach wie vor für gut empfunden hatte.

Bei der Gewerbesteuer würden Einnahmen in Höhe von etwa vier Millionen Euro erwartet, damit liege man über dem Haushaltsansatz. Damit schlügen die guten Konjunkturdaten der vergangenen Jahre durch.

Sein Dank galt den heimischen Unternehmen. Beim Anteil an der Einkommenssteuer sei er noch verhaltener.

Claus-Dieter Hiemer sagte zum Schluss: „Die finanzielle Lage heute ist gut, die Aussichten sind etwas schlechter“. Ein Grund dafür ist laut Hiemer auch, dass im kommenden Jahr eine Neuberechnung des Einkommensteueranteils der Kommunen geplant ist.

Lesen Sie dazu auch: Türkheim will auch den kleinen Vereinen durch die Corona-Krise helfen

Themen folgen