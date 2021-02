vor 17 Min.

Voting: MZ-Leser sind beim Thema Homeschooling eher skeptisch

Was sagen Sie zum Thema Homeschooling - das wollten wir von Ihnen wissen. Die Antwort fällt eindeutig aus.

Von Dominik Schätzle

Die Meinungen über Homeschooling gehen weit auseinander. Während die einen den digitalen Unterricht von Zuhause für ein geeignetes Mittel halten, um Schule in der Pandemie zu ermöglichen, lehnen andere Homeschooling ab. Etwa weil viele Schulen damit vermeintlich überfordert seien oder die Kinder ihre sozialen Kontakte nicht pflegen könnten. Was denken die Unterallgäuer darüber? Das wollten wir von Ihnen in unserer Online-Umfrage wissen. 176 Mal wurde abgestimmt – und das Ergebnis fällt eindeutig aus.

Eine überwältigende Mehrheit von 71 Prozent sprach sich dafür aus, dass die Kinder „wieder ganz normal zur Schule gehen“ sollten: Insgesamt 125 Mal wurde für diese Option abgestimmt. 18 Prozent sprachen sich genau gegenteilig aus: 31 Mal wurde dafür gestimmt, dass es ganz gut laufe und so weitergehen solle.

Für eine Mischung aus beiden Modellen haben die wenigsten gestimmt

Elf Prozent votierten für die dritte Option, die eine Mischung aus beiden Modellen beinhaltet: 20 Mal sprachen sich die MZ-Leser für Wechselunterricht aus. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

Stimmen Sie hier bei unserer neuen Online-Umfrage zum Thema Frühlingsgefühle ab:

Lesen Sie zum Thema Homeschooling auch:

Themen folgen