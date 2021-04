Voting: Unterallgäuer bei Urlaubsplänen vorsichtig

Haben Sie trotz Corona schon Urlaub für den Sommer gebucht? Das wollten wir von Ihnen in unserer Online-Umfrage wissen. Das Ergebnis ist eindeutig.

Langsam merkt man es endlich auch an den Temperaturen, dass die warmen Jahreszeiten bevorstehen. Einige Menschen können den nächsten Urlaub kaum erwarten. In „normalen“ Jahren hätten viele von uns bereits Flüge und Hotel für den Sommer gebucht, den nächsten Roadtrip geplant oder die schönsten Campingplätze am Wunschort herausgesucht.

Im Corona-Jahr ist jedoch noch schwer vorherzusehen, was an Pfingsten oder in den Sommerferien möglich sein wird. In unserer Online-Umfrage haben wir Sie deshalb gefragt: „Haben Sie trotz Corona schon Urlaub für den Sommer gebucht?“

506 Mal wurde abgestimmt. Das Ergebnis ist eindeutig: Die MZ-Leser sind bei ihrer Urlaubsplanung sehr zurückhaltend. Fast die Hälfte, 47 Prozent, der Abstimmenden sagt: „Nein, ich will unter diesen Umständen nicht verreisen.“ Diese Option hat 240 Stimmen gesammelt. Weitere 159 Menschen, oder 31 Prozent, sind ähnlich vorsichtig, wollen aber noch abwarten. Sie sagen: „Noch nicht – ich entscheide dann spontan.“

Fast die Hälfte will in diesem Sommer nicht verreisen

Lediglich 107 Mal wurde angegeben: „Ja, ich habe gebucht und hoffe, dass ich verreisen kann.“ Das entspricht 21 Prozent der Stimmen. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

