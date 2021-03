16:00 Uhr

Voting: Unterallgäuer haben schon Frühlingsgefühle

Haben Sie schon Frühlingsgefühle - das wollten wir von den MZ-Lesern wissen. Die Auflösung fällt deutlich aus. In unserer neuen Umfrage geht es um den "grünen Daumen".

Von Dominik Schätzle

Die Nase juckt, der Hals kratzt, die Augen tränen. Viele Allergiker kennen das Gefühl, wenn der Heuschnupfen wieder da ist. Doch das muss nicht nur ein negatives Zeichen sein. Schließlich kündigt sich so auch bei vielen der Frühling an. Die ersten warmen Tage mit viel Sonnenschein liegen in diesem Jahr nun hinter uns. Und für den Geschmack vieler MZ-Leser dürfte es auch gerne so bleiben. In unserer Online-Umfrage wollten wir von Ihnen wissen, ob Sie schon Frühlingsgefühle haben.

105 Mal wurde abgestimmt – und das Ergebnis ist eindeutig: Eine große Mehrheit von 72 Prozent „freut sich sehr, wenn alles wieder blüht“: Insgesamt 76 Mal wurde für diese Option abgestimmt.

20 Prozent finden: Der Winter könnte gerne noch länger bleiben

20 Prozent denken ganz anders: 21 Mal stimmten die Leute dafür, dass gerne noch länger Winter bleiben könnte. Acht Prozent, also acht Stimmen, sagen: „Mir sind die Jahreszeiten total egal.“ Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

