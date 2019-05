16:36 Uhr

Waaghaus-Sanierung steht in den Startlöchern

Dunkle Wolken über der Waaghaus-Sanierung? Nein, lediglich eine Schlechtwetterfront sorgte vor der Gemeinderatssitzung am Donnerstag für diesen düsteren Anblick. An der bisherigen Planung will der Gemeinderat nicht mehr rütteln.

Erneut diskutieren die Türkheimer Kommunalpolitiker über die Sinnfrage. Doch damit soll Schluss sein: Der Bauantrag kann beschlossen werden.

Von Alf Geiger

Ja, gab Bürgermeister Christian Kähler zu: Auch er sei ins Grübeln gekommen, als bei Abbrucharbeiten die historische Kirchhofmauer ans Tageslicht kam. Ja, er habe sich durchaus seine Gedanken gemacht, ob die bisherigen Pläne zur Sanierung des Waaghauses angesichts dieser neuen Situation noch die Richtige sei, so Kähler. Deshalb habe er sich viel Zeit genommen und bei allen verfügbaren Behörden und Experten schlau gemacht, ob sein Gemeinderat nicht doch noch einmal die bereits beschlossene Planung mit einem Anbau für einen Veranstaltungssaal – die sogenannte Variante 1 – überprüfen solle.

Bei allen Behörden und Fachleuten bekam Türkheims Bürgermeister Kähler die gleiche Antwort: Das Waaghaus kann wie geplant saniert werden

Doch er habe bei allen Gesprächen mit allen Fachleuten immer wieder die gleiche Antwort bekommen: Auch nach der „Entdeckung“ der historsich wertvollen Kirchhofmauer sei keine „neue Situation“ enstanden – beide historischen Bauwerke können saniert und erhalten werden und würden sich am Ende sogar „gegenseitig aufwerten“.

Und da war dann auch für Kähler klar, dass es eben doch keinen vernünftigen Grund gebe, noch einmal alle Planungen über den Haufen zu werfen: „Ich bin nicht umgefallen,“ so der Rathauschef zu seiner Haltung für die Fortsetzung der längst mehrheitlich beschlossenen Planung „Variante 1“.

Diese Version sieht einen Anbau vor, in dem Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen stattfinden können. Gemeinsam mit der Volkshochschule wurde ein Nutzungskonzept ausgearbeitet. Die Kosten für die Waaghaus-Sanierung samt Anbau werden derzeit auf rund 1,9 Millionen Euro geschätzt, wovon Türkheim gut 700 000 Euro aus eigener Kasse beisteuern muss.

Damit hatte Kähler auch – wenig überraschend – die breite Mehrheit am Ratstisch aus CSU, SPD und Grünen hinter sich. 2. Bürgermeister Walter Fritsch bezeichnete Kählers jüngsten Einsatz sogar „bewundernswert“ und fasst zusammen: „Es gibt keine neuen Erkenntnisse“. Auch Jens Gaiser (CSU) sieht nach wie vor „keinen Handlungsbedarf“ und Rudolf Mendle von den Grünen ist nach wie vor überzeugt: „Wir sind mit der Variante 1 auf dem richtigen Weg.“

Dass die Freien Wähler in Person von FW-Fraktionschef Otto Rinninger und Franz Haugg da nach wie vor anderer Ansicht sind (und wohl auch bleiben werden), war ebenso wenig überraschend. Doch die Freien Wähler waren – bei aller Kritik an den Planungen und auch am Planer – schon etwas verdutzt, dass ihnen aus allen Richtungen nun die Rolle der „unbelehrbaren Verhinderer“ zugeschoben wurde, wie Rinninger und Haugg deutlich machten: „Neu denken muss erlaubt sein“, so Rinninger, der durch die Kirchhofmauer durchaus eine „neue Situation“ erkennt.

Der „moderne Anbau“ ans Waaghaus müsse aus seiner Sicht „in diesem Denkmalbereich“ einfach nicht sein. Und schließlich seinen es keineswegs die Freien Wähler gewesen, die eine neuerliche Diskussion im Gemeinderat gefordert oder gar beantragt hatten – das habe diesmal alleine Bürgermeister Kähler so entschieden.

Kähler bestätigte, dass er von sich aus das Thema vor allem deshalb erneut auf die Tagesordnung genommen habe, weil es angesichts der anhaltenden Diskussionen für ihn „eine Selbstverständlichkeit“ sei, dass die Öffentlichkeit umfassend über den aktuellen Planungsstand informiert werde.

Einigen Türkheimer Gemeinderäten hängt das Thema Waaghaus fast schon zum Hals raus

Nach einigen Wortgefechten fasste Grünen-Rätin Gudrun-Schneider zusammen: „Wir haben doch das alles fast schon bis zum Erbrechen durchgekaut und es werden immer wieder die gleichen Argumente gebracht. Lasst uns das doch endlich beenden...“ Für Agnes Sell (SPD) kommt in der öffentlichen Diskussion in Türkheim ohnehin viel zu kurz, dass es bei der Sanierung des Waaghauses doch schon längst nicht mehr nur darum gehe, ein historisches Gebäude zu sanieren: „Wir bauen hier ein soziales Zentrum für alle Bürger“, so Sell, die auch auf die großzügigen Zuschüsse hinwies, die der Marktgemeinde dadurch zugute kommen.

Sie wollte dann auch von Marktbaumeister Christian Schinnagel wissen, wie es denn nun weitergehe – und der machte deutlich, dass es nun ganz schnell, gehen könne: Der Bauantrag liege praktisch fertig bereit und könne „kurzfristig“ vorgelegt werden, so Schinnagel. Spätestens dann, das betonte auch FW-Rat Franz Haugg, ist dann „Schluss mit weiteren Diskussionen“.

Nimmt man die Stimmung und die Reaktionen am Ratstisch, dann sehnen wohl die meisten Türkheimer Kommunalpolitiker genau das herbei: Ein Ende der langwierigen, mühsamen und teilweise nervenaufreibenden Diskussionen.

