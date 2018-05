vor 26 Min.

„Wadlbeißer“ in Bad Wörishofen

Terrier attackiert Besucher in Mehrfamilienhaus.

Von einem „Wadlbeißer“ würde man wohl auf gut bayerisch sprechen, scherzt ein Polizeisprecher und merkt an, dass die Begegnung für einen 52-jährigen Mann leider gar nicht spaßig war, sondern schmerzhaft. Ein Terrier habe dem Mann beim Betreten eines Mehrfamilienhauses in Bad Wörishofen in die Wade gebissen. Eine Frau wollte den Hund gerade an der Leine zu einem Spaziergang ausführen. Der Mann wurde bei der Attacke leicht verletzt. Er suchte einen Arzt auf, um die Wunde versorgen zu lassen. Gegen die Hundehalterin ermitteln nun die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (m.he)

