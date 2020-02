05.02.2020

Wahl 2020: Wer antreten darf

Wer bei der Kommunalwahl 2020 gewählt werden will, muss vorher unter Umständen Unterstützer-Unterschriften sammeln. So ging es auch Bewerbern für Stadtrat und Bürgermeisteramt in Bad Wörishofen.

Schon vor der eigentlichen Abstimmung wurde es in Bad Wörishofen spannend. Nun steht das Ergebnis fest, für die ÖDP, Regine Glöckner und Dominic Kastner

Von Markus Heinrich

Bis zuletzt war es spannend, nun steht fest: Wer zur Kommunalwahl in Bad Wörishofen antreten wollte, darf dies auch. Es geht um jene Parteien, Gruppierungen und Kandidaten, die dazu Unterstützer-Unterschriften in Bad Wörishofen sammeln mussten. Dies war bis Montag, 3. Februar, um 12 Uhr möglich. Am Dienstag tagte ab 11 Uhr der Wahlausschuss, um das Ergebnis festzustellen.

Ordnungsamtsleiter Jan Madsack sagte der Mindelheimer Zeitung, dass alle Bewerber die erforderliche Zahl von 180 Unterschriften erreicht hätten. Damit kann sich die ÖDP um Stadtratssitze bewerben, Generation Fortschritt ebenso, zudem ist Dominic Kastner für Generation Fortschritt nun als Bürgermeisterkandidat wählbar. Gleiches gilt für Regine Glöckner, die nach einem Zerwürfnis mit der SPD nun für Bürger pro Kneippstadt ebenfalls als Kandidatin für das Bürgermeisteramt wählbar sein wird. Wahltag ist der 15. März. In Bad Wörishofen gibt es damit sechs Bewerberinnen und Bewerber für das Bürgermeisteramt: Amtsinhaber Paul Gruschka (FW), Stefan Welzel ( CSU), Doris Hofer (Grüne), Alexandra Wiedemann ( FDP), Regine Glöckner (Bürger pro Kneippstadt) und Dominic Kastner (Generation Fortschritt).

Zudem haben die Bad Wörishofer diesmal eine große Auswahl in Sachen Stadtrat. Für Sitze dort bewerben sich (in alphabetischer Reihenfolge) Bündnis 90/Die Grünen (Grüne), Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) Freie Demokratische Partei (FDP), Freie Wählervereinigung Bad Wörishofen (FWV), Generation Fortschritt – Bad Wörishofen (Generation Fortschritt), Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD).

Bei der FDP führte nach Darstellung des Rathauses ein Formfehler zur teilweisen Ungültigkeit eines Wahlvorschlages. Ein Kandidat war gemäß der Niederschrift zur Aufstellungsversammlung zweifach aufgeführt, im Wahlvorschlag hingegen nur einfach. Dieser Kandidat wird nun nur einmal auf dem Stimmzettel geführt.

Von den Parteien und Gruppierungen, die noch Unterstützer-Unterschriften sammeln mussten, erreichte die neue Gruppierung Generation Fortschritt 324 gültige Unterschriften. 180 Stimmen sind in einer Stadt der Größe Bad Wörishofens gefordert. Die ÖDP kam auf 252 gültige Unterschriften.

Regine Glöckner erreichte 202 gültige Unterschriften. Dominic Kastner sammelte 362 gültige Unterschriften ein.

„Wir sind froh und dankbar, dass wir über diese erste Ziellinie sind und meine Kandidatur im Wettbewerb bleibt“, sagte Glöckner gestern. „Ganz persönlich sehe ich das Votum auch als einen Wertschätzungsbeweis in Sachen Kneipp.“ Glöckner fühlt sich bestätigt darin, „die Einzigartigkeit unserer Stadt“ als Wirkungsstätte Kneipps und dessen wirtschaftliches und touristisches Handeln in den Fokus zu rücken.

Von Dominic Kastner war bis Redaktionsschluss noch keine Stellungnahme zu erhalten.

„Jetzt gilt’s“, gibt derweil die ÖDP-Kreisvorsitzende Gabriele Schimmer-Göresz als neues Ziel aus: „Drei Sitze für die ÖDP im nächsten Bad Wörishofer Stadtrat“ sollen es werden.

Die Unterstützer hätten durch ihre Unterschrift den Wunsch nach einer „zukunftsfähigen Stadtpolitik mit mehr Gemeinwohl, mehr Ökologie und mehr Bürgerbeteiligung“ zum Ausdruck gebracht. Man arbeite ohne Konzern- und Firmenspenden und garantiere „Transparenz und Unabhängigkeit bei politischen Entscheidungen“, sagt Schimmer-Göresz.

