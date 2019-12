Wandel bei den Grob-Werken in Mindelheim

Plus Wie Mindelheims größter Arbeitgeber auf „sehr turbulente Zeiten“ reagiert und was der Grob-Firmenchef Christian Grob zu Kurzarbeit sagt.

Die Zeiten bei der Mindelheimer Firma Grob waren schon einmal rosiger. Die Leistung sei von 1,54 Milliarden Euro auf 1,45 Milliarden Euro in diesem Geschäftsjahr leicht zurückgegangen, erklärte Christian Grob bei der Weihnachtsfeier der Jubilare und fügte an, dass er eine weitere Konsolidierung erwartet.

Während sich das Unternehmen früher in einem klassisch zyklischen Markt bewegt habe, seien die Entwicklungen heutzutage nicht mehr so vorhersehbar, erklärte er. Grob sprach von „sehr turbulenten Zeiten“ – nicht nur für die Grob-Werke, sondern auch für alle anderen Unternehmen. „Die ganze Branche weiß nicht, wohin der Weg geht.“ Bereits im Frühjahr äußerten sich die Grob-Chefs zu Gerüchten über Personalabbau.

Grob in Mindelheim ist von VW ausgezeichnet worden

Die Veränderung vom Verbrennungsmotor auf elektrische Antriebe sei „gewaltig zu spüren“. Doch Grob habe die Weichen vor fünf Jahren gestellt, um weiterhin für die Kunden ein strategischer Partner zu sein. Auszeichnungen wie die von VW für Grobs Innovationskraft bei der Elektromobilität zeigten, dass die Firma auf dem richtigen Weg sei. „Wir werden als einer der wenigen kompetenten Ansprechpartner gesehen.“ (Mehr über die Auszeichnung von VW erfahren Sie hier: VW-Konzern zeichnet Mindelheimer Firma Grob aus)

Um noch schneller auf Kundenwünsche reagieren zu können, findet bei Grob seit Mai ein großer Umstrukturierungsprozess statt. Aus der funktionalen Organisation werden „Business Units“. Das heißt: Was bislang nach Aufgaben – etwa Entwicklung, Produktion, Vertrieb – getrennt war, ist jetzt nach Geschäftseinheiten gegliedert und orientiert sich stärker am Produkt. Während sonst Projekte von Abteilung zu Abteilung wanderten, soll die Abwicklung jetzt schneller vonstatten gehen. Aus dem „riesigen Tanker“ sollen „kleine Schnellboote“ werden, so Grob.

Faszinierende Technik für die Produktion von morgen: Entdecken Sie die Highlights des GROB-Messestands auf der EMO 2019.

Chef Christian Grob schließt Kurzarbeit für 2020 nicht aus

Von den rund 4700 Mitarbeitern in Mindelheim ist nicht jeder von der Umstrukturierung und vom Überstundenabbau begeistert. Auf das Thema Kurzarbeit angesprochen, sagte Grob: „Wir haben momentan noch keine, aber wir schließen es nicht aus, dass sie nächstes Jahr kommt.“ Von Aufträgen von Kunden, die immer kurzfristiger hereinkommen, hänge auch die wirtschaftliche Entwicklung ab.

Die Übernahme der italienischen Firma DMG meccanica (inzwischen: Grob Italy), einem führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion von Statoren für Elektromotoren, Alternatoren und Generatoren, vor zwei Jahren (hier erfahren Sie mehr: Mindelheimer Firma Grob baut in Italien)sei rückwirkend betrachtet ein notwendiger Schritt gewesen, erklärt Grob. Derzeit investiert die Firma zehn Millionen Euro in ein fünftes Grob-Werk im italienischen Pianezza, die Eröffnung ist für 2020 geplant. Zudem investierte Grob in diesem Jahr in sein Werk im chinesischen Dalian (hier mehr darüber: Mindelheimer Firma Grob investiert weiter in China). und passte die Abläufe dem zentralen Vorbild Mindelheim an.