Wandertouren in und um Mindelheim

Im Rahmen des 9. Unterallgäuer Wanderherbstes bietet die Mindelheimer Tourist-Information geführte Wanderungen an. Los geht es mit „Im Zauberkreis der Natur“ am Samstag, 3. Oktober, um 14 Uhr. Die Wanderung durch das ehemalige herrschaftliche Jagdrevier führt entlang des Walderlebnispfades, vorbei am Naturlehrgarten und der „Mathildenruh“ zur Mindelburganlage. Dieser Weg wird Teil des land-kreisweiten Objekts Glückswege im Allgäu sein, welche 2021 fertiggestellt werden. Bei „Kleinode am Wegesrand“ am Sonntag, 4. Oktober, ebenfalls um 14 Uhr begleitet der Wanderführer die Teilnehmer zur kunsthistorisch überaus bedeutsamen Liebfrauenkapelle, weiter zur Herrgottsruhkapelle und zur Katharinenkapelle mit dem schönsten Blick auf Mindelheim. (mz)

ist für beide Termine bei der Tourist-Information erforderlich, Tel. 08261/9915160 oder unter touristinfo@mindelheim.de

