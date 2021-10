Wanderung

15:59 Uhr

Familien-Abenteuer am Steinfelsen in Markt Rettenbach

Plus Die Runde um den Steinfelsen bei Markt Rettenbach im Unterallgäu hat auf überschaubarer Länge für die ganze Familie viel zu bieten – unter anderem zwei Tretanlagen, einen Grillplatz und gleich zwei ganz unterschiedliche Spielplätze.

Von Sandra Baumberger

Wer auf einer überschaubaren Strecke viel erleben will und „Zwischenziele“ für jüngere Mitwanderer zu schätzen weiß, für den ist die Tour rund um den Steinfelsen bei Markt Rettenbach genau das Richtige: Sie wartet mit einer Mariengrotte, zwei Tretanlagen, einem öffentlichen Grillplatz, und gleich zwei Abenteuerspielplätzen auf: Einmal dem Steinfelsen selbst, in dem man herrlich klettern und dabei völlig gefahrlos Felsspalten durchklettern kann und dem Spielplatz direkt im Ortszentrum neben dem Pfarrhof. Er wurde erst 2020 eröffnet und bietet mit riesigem Kletter- und Hangelgerüst, Aussichtsturm, Seilbahn, Kiesförderanlage, Karussell und Balancierbalken so ziemlich alles, was Kinderherzen höherschlagen lässt.

