Wann TelNet den Endspurt beim Glasfaserausbau in Türkheim einäutet

Plus Seit Frühjahr 2019 sorgt die LEW-Tochter TelNet für schnelles Internet in Rammingen und Türkheim. Zuletzt sorgte einen Pannenserie in Türkheim für mächtig Ärger. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Gestartet waren die Arbeiten im Mai 2019 mit dem Tiefbau. „Für unsere Gemeinde ist der Aufbau des flächendeckenden Glasfasernetzes ein wichtiger Meilenstein“, zitiert LEW den Ramminger Bürgermeister Anton Schwele.

Die Pannenserie beim Glasfaserausbau sorgte in Türkheim für Ärger

Während in Rammingen die Arbeiten abgeschlossen sind, dauert der Tiefbau in Türkheim bis noch bis zum Jahresende. Die Hausanschlüsse sollen dann bis Anfang April fertig sein.

In Rammingen schließt LEW das Glasfaserprojekt nun zum Jahresende vollständig ab. Sowohl die Tiefbauarbeiten zum Verlegen der Leerrohre als auch die Montagearbeiten in den Haushalten und das Einbringen von insgesamt rund 80 Kilometer Glasfaser seien dann beendet, heißt es in einer Pressemitteilung.

TelNet-Chef entschuldige sich im Gemeinderat für die Pannenserie

Anders als in Rammingen kam es in Türkheim bei der Umsetzung des Glasfaserprojekts zu teilweise erheblichen Schwierigkeiten, Verzögerungen im Ablauf sowie Schäden in der Ausführung der Tiefbauarbeiten, wie das Unternehmen einräumt. In Türkheim sei ein anderes Tiefbauunternehmen im Einsatz. Anfang Dezember nahm deshalb auch LEW TelNet-Geschäftsführer Johannes Stepperger im Marktgemeinderat Stellung zu den Problemen.

Er entschuldigte sich bei den Türkheimern sowie bei der Verwaltung der Marktgemeinde für aufgetretene Schwierigkeiten und zeigte auf, welche Schritte unternommen wurden, um die Umsetzung zu verbessern und Probleme zu beheben. So wurde im Juli dem beauftragten Tiefbauunternehmen Verstärkung durch ein weiteres Unternehmen zur Seite gestellt. Seitdem haben sich sowohl Geschwindigkeit der Ausführung als auch deren Qualität verbessert, mehr als 200 Kilometer Glasfaser seien bereits verbaut, so die LEW.

Mängel sollen auch in Abstimmung mit der Verwaltung erfasst und für die spätere Behebung durch die Tiefbaufirma von LEW TelNet aufgelistet werden. Bürger, bei denen noch nicht dokumentierte Schäden aufgetreten sind, können sich unter der Mail-Adresse kundenmail@lew-highspeed.de an LEW TelNet wenden.

Eine Abnahme der gesamten Tiefbauarbeiten habe noch nicht stattgefunden und werde in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der Marktgemeinde Türkheim erfolgen.

In Türkheim rechnet LEW TelNet mit einem Abschluss der Tiefbauarbeiten zum Verlegen der Leerrohre bis Ende des Jahres. Davon ausgenommen seien lediglich Nacharbeiten und die Behebung von Schäden.

Schon jetzt werden immer mehr Hausanschlüsse in Türkheim bereit gestellt

Voraussichtlich bis April 2021 sollen dann auch alle Glasfaserananschlüsse in den Haushalten technisch betriebsbereit sein. Auch in Türkheim stelle LEW TelNet schon jetzt immer mehr Hausanschlüsse technisch verfügbar bereit.

Die Kosten für Breitbandausbau im Rahmen von LEW Highspeed trage LEW privatwirtschaftlich selbst: „Rammingen und Türkheim sind zwei von aktuell insgesamt 13 Kommunen, in denen wir Glasfaserprojekte mit LEW Highspeed umsetzen. Dafür investieren wir insgesamt einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag“, erläutert LEW TelNet-Geschäftsführer Johannes Stepperger.

