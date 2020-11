vor 32 Min.

Wann nimmt der Flexibus im Wertachtal Fahrt auf?

Plus Monatelang war unklar, ob der Flexibus im Wertachtal überhaupt an den Start gehen kann. Wie es jetzt weitergeht.

Von Alf Geiger

Nachdem die Gemeinden Türkheim, Wiedergeltingen, Ettringen und Amberg zuletzt – nach einigem Zögern – doch noch „grünes Licht“ für eine Übernahme des zu erwartenden Defizits für die kommenden fünf Jahre gegeben hatten, steht nur noch die Klärung einzelner Detailfragen an. Wie berichtet, hatte der Türkheimer Gemeinderat im Oktober einen „Grundsatzbeschluss“ vom Januar bestätigt und sich endgültig bereit erklärt, mit gut 100.00 Euro - verteilt auf die folgenden fünf Jahre - für einen Großteil des Defizits der „Wertachtal-Wabe“ beim Flexibus gerade zu stehen.

Bevor der Flexibus in Türkheim und dem Wertachtal Gas geben kann, wartet eine Menge Arbeit

Wenn am Dienstag die Vertreter des Landkreises, des Verkehrsverbundes Mittelschwaben (VVM) und der Regionalbus Augsburg (RBA) nach ihrem Treffen im Landratsamt auseinandergehen, kann der Flexibus auch im Wertachtal Fahrt aufnehmen. Wenn es nach der Regionalbus Augsburg (RBA) geht, könnte dies der 1. Mai, spätestens der 1. Juni 2021 sein.

Bis dahin muss die RBA, die als „Linieninhaber“ im Wertachtal auch den Flexibus betreiben wird, noch zwei Fahrzeuge anschaffen, Personal suchen, die Tarife kalkulieren, die Haltestellen festlegen und das technische Bordsystem vernetzen. Eine ganze Menge Arbeit also für RBA-Geschäftsführer Dominic Kuhn und sein Team, wie Kuhn gegenüber unserer Zeitung gerne bestätigte. Und natürlich sind bis zum endgültigen Start des Flexibus im Wertachtal auch noch alle Verträge zwischen den örtlichen Partnern zu unterzeichnen.

Die RBA habe nur noch auf den Startschuss aus dem Landratsamt gewartet und freute sich entsprechend, als in der Vorwoche nun auch der Termin im Landratsamt vereinbart werden konnte, so Kuhn.

Türkheim muss damit als größte Gemeinde mit mehr als 7200 Einwohnern auch den größten Batzen Geld in die Hand nehmen. Vor allem das „Nein“ aus Rammingen hatte bei den Flexibus-Befürwortern für Unverständnis gesorgt. Dagegen sahen sich Kritiker wie der 2. Bürgermeister von Türkheim, Franz Haugg, in ihrer Skepsis betätigt.

Ähnlich wie in Rammingen sahen die Kritiker in Türkheim kaum einen Vorteil für die örtliche Bevölkerung. Knackpunkt war dabei die fehlende Anbindung nach Bad Wörishofen und Türkheim. Michaela Vaitl-Scherer von der Wählervereinigung Türkheim (WVT) hält den Flexibus deshalb für „ nicht attraktiv“ und dass Türkheim in den nächsten fünf Jahren dennoch den „Löwenanteil der Kosten“ übernehmen soll, sei nicht akzeptabel.

Die Wertachtalgemeinden Türkheim, Wiedergeltingen, Ettringen und Amberg stehen zum Flexibus. Rammingen nicht.

Am Ende hatten aber die Befürworter klar die Nase vorn: Der Türkheimer Gemeinderat gab mit einer klaren Mehrheit von 15:6 „grünes Licht“ für den Flexibus im Wertachtal. Auch die Wertachtal-Gemeinden Ettringen, Amberg und Wiedergeltingen hatten sich zuvor schon bereit erklärt, entsprechend der Einwohnerzahl ihren Anteil zum Defizit beisteuern zu wollen.

Die Nachbargemeinde Rammingen hätte insgesamt rund 25.000 Euro für einen Anschluss an die „Wertachtal-Wabe“ des Flexibus übernehmen müssen – doch davon wollte der Gemeinderat nichts wissen. „Rammingen hat seine Hausaufgaben gemacht“, begründete Rammingens Bürgermeister Anton Schwele den „Flexit“ seiner Gemeinde. Ab dem Fahrplanwechsel 2021/22 vom Bahnhalt Rammingen werde es wesentlich bessere Zuganbindungen geben: Jede Stunde eine Zugverbindung in beide Richtungen von 5 Uhr bis 1 Uhr. Mit dem Geld, das Rammingen für den Flexibus aufbringen sollte, könnten die Fahrleistungen der Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden.

