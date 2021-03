09:32 Uhr

Wann öffnet der Drogeriemarkt Rossmann in Türkheim?

Kurz vor der Übergabe an den neuen Mieter steht das Gebäude an der Wörishofer Straße, in dem sich bis vor Kurzem der Lidl-Markt befand. Hier soll eine Rossmann-Filiale einziehen.

Noch ist unklar, wann die Drogeriekette in das alte Lidl-Gebäude einzieht. Das Unternehmen ist aktuell noch in der „Planungsphase“ .

Nach dem Umzug von Lidl in die neugebaute Filiale warten viele Türkheimer nun darauf, wie es in der alten Lidl-Filiale in der Wörishofer Straße weitergeht. Schließlich war eine sinnvolle Weiternutzung des Gebäudes eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Genehmigung des Lidl-Neubaus im nahen Gewerbegebiet an der Merowinger Straße durch den Türkheimer Gemeinderat im April 2020.

Konkrete Infos zur Rossmann-Eröffnung in Türkheim wohl erst Anfang Mai

Schon im September 2019 hatte die MZ berichtet, dass eine Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann als Mieter dort einziehen soll. Auf Anfrage teilte Vivian Thürnau, Referentin für Unternehmenskommunikation bei Rossmann jetzt mit, dass die Übergabe des Objekts erst noch bevor stehe und sich das Unternehmen „aktuell in der Planungsphase befindet“.

Konkrete Informationen werde es dazu wohl erst Anfang Mai geben, so Thürnau.

