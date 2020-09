09:46 Uhr

War eine achtlos weggeworfene Zigarette die Ursache für den Brand in Ettringen?

Dem schnellen Eingreifen der Ettringer Feuerwehr ist es zu verdanken, dass ein Einfamilienhaus in der Wertachstraße in Ettringen am späten Montagabend gegen 21.15 Uhr von schlimmeren Schäden verschont blieb.

Ein Holzstapel hatte aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Polizei Bad Wörishofen kann nicht ausschließen, dass eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe das Feuer ausgelöst hat. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das nahe Wohnhaus, dennoch wurde dessen Außenfassade leicht beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

