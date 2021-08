Salzstraße zwischen Warmisried und Unteregg ist eröffnet

Plus Für 3,2 Millionen Euro ist die "Salzstraße" ausgebaut worden. Nun wurde sie nach 14 Monaten Bauzeit offiziell eröffnet. Was dort gemacht wurde und wer für die Kosten aufkommt.

Nach 14-monatiger Bauzeit wurde die Kreisstraße MN28 offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Die 2,7 Kilometer lange und sechs Meter breite Straße wurde für rund 3,2 Millionen Euro in der westlichen Ortsdurchfahrt von Warmisried sowie zwischen Unteregg und Warmisried ausgebaut. Zudem wurde eine Brücke über die Mindel erneuert.