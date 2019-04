11:00 Uhr

Warum Bergsport bei Unterallgäuern voll im Trend liegt

Der Mindelheimer Alpenverein blickt auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück. Der größte Mindelheimer Verein hat auch heuer viel vor.

Wie vielfältig das Angebot des Alpenvereins ist wurde beim Rückblick deutlich, den der Vorsitzende der Sektion Mindelheim, Gerhard Groos, bei der Jahresversammlung im Forum vortrug. Es gab Skitouren, Schneeschuhtouren, Skifahren, Klettersteig- und Kletterkurse sowie Wanderungen, Mountainbike- und Paddeltouren. Das Wetter spielte im Supersommer meistens mit und Kurse und Touren waren sehr gut besucht. Die Mitgliederzahl der Sektion ist auf 2534 Mitglieder angewachsen, sodass der Alpenverein nach wie vor der größte Mindelheimer Verein ist. Auch hat es auf der Mindelheimer Hütte im Jahr 2018 erstmals über 12000 Übernachtungen gegeben, was auch dem aktiven Hüttenteam Jochen, Lucia und Rainer zu verdanken ist.

Das gute Jahr schlägt sich auch im Kassenbericht nieder. Schatzmeister Dieter Jadasch nannte den Mindelheimer Alpenverein einen finanziell sehr soliden Verein, der im Jahr 2018 einen beachtlichen Überschuss erwirtschaften konnte.

Immer mehr Jugendliche beim Mindelheimer Alpenverein

Auch in der Jugendarbeit engagiert sich der Verein stark, wie Jugendreferent Michael Schwarz erläuterte. 2018 konnte die Jugendgruppe „Seilschnecke“ zahlreiche Wanderungen und Ausflüge zusammen machen. Weiter konnten Regina Stehr und Pauline Pohl als neue Jugendleiterinnen ihre Ausbildung beenden. Christine Stehr und Birgit Brugger unterstützen als neue Familiengruppenleiterinnen die offene Familiengruppe. In der offenen Familiengruppe und der Familiengruppe „Mindelkraxler“ haben 28 Familien mit insgesamt 72 Kindern gemeinsam ihre Freizeit in den Bergen verbracht.

Hüttenreferent Max Wohlhaupter berichtete von den Aktivitäten auf der Mindelheimer Hütte. Der trockene Sommer führte dazu, dass schon frühzeitig Wasser aus dem Tal gepumpt werden musste. Weiter wurden zahlreiche Erhaltungsmaßnahmen an der Hütte durchgeführt. Wohlhaupter ging auch auf die aktuelle Unterbringung des 14-köpfigen Hüttenteams in Drei- und Vierbett-Zimmern ein und führte aus, dass dringend Verbesserungen notwendig sind. Es bestehen schon Pläne für die Erweiterung des Materialseilbahn-Gebäudes, die Gerhard Groos zeigte. In den nächsten Jahren soll das Gebäude umgebaut und aufgestockt werden, sodass das Personal in Zweibett-Zimmern untergebracht werden kann. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 700000 Euro. Die neue Saison auf der Mindelheimer Hütte startet übrigens am 30. Mai.

Mindelheimer Alpenverein vor Start der Klettersaison bestens aufgestellt

Der Kletteranlagenreferent und Zweite Vorsitzende Jürgen Stehr informierte die Mitglieder, dass 2018 an der Kletteranlage 82 neue Routen geschraubt wurden und das Niveau der Anlage dadurch insgesamt wieder leichter wurde. Dass dies der richtige Weg war, zeigen die steigenden Zahlen der verkauften Eintrittskarten. Stehr berichtete, dass über 1300 ehrenamtliche Stunden auf der Kletteranlage erbracht wurden und bedankte sich bei allen Helfern. Neu angeschafft wurde zudem eine WC-Anlage, die zum Saisonstart in Betrieb geht. Heuer soll der alte Kletterturm durch einen „Boulderpilz“ ersetzt werden, der auch das Klettern ohne Partner ermöglicht. Die Kosten hierfür werden sich auf ca. 100.000 Euro belaufen. Die Kletterer freuen sich auf den offiziellen Start der Klettersaison am 3. Mai.

Nach einem ausführlichen Bericht von Bernhard Graf von der Ortsgruppe Kirchheim über schöne Touren wurde trotzdem deutlich, dass die Ortsgruppe KirchheimNachwuchsprobleme hat und kurz vor der Auflösung steht.

Gerhard Groos bleibt beim Mindelheimer Alpenverein im Amt

Zum Abschluss fanden die Neuwahl des Vorsitzenden, des Schatzmeisters und des Jugendreferenten statt. Gerhard Groos wurde im Amt bestätigt. Michael Schwarz, bisheriger Jugendreferent, folgt als Schatzmeister Dieter Jadasch nach und als neue Jugendreferentin wurde Carmen Reisländer gewählt.

Des Weiteren wurden als Beiräte für die nächsten vier Jahre bestätigt bzw. neu gewählt: Kaspar Mayer (Naturschutzreferent), Bernhard Graf (Ortsgruppe Kirchheim), Wolfgang Stache (digitale Medien), Ute Bergmaier (Öffentlichkeitsarbeit), Rudi Engel jun. (neuer Materialwart).

Gerhard Groos bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen für Ihr Engagement, besonders bei Winni Kohler, der 20 Jahre Beirat und lange Jahre Ausbildungsreferent war und bei Dieter Jadasch für seine Arbeit als Schatzmeister.

Themen Folgen