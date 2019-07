vor 37 Min.

Warum Georg Bucher in Loppenhausen untersetzlich ist

Ob Fußball, Theater oder Musikkapelle: Georg Bucher übernahm fast überall Verantwortung. Auch mit 71 Jahren kann der Loppenhausener nicht lange stillsitzen.

Von Melanie Lippl

Das Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wer aber sind diese Menschen, die sich für ihren Ort selbstlos einsetzen und jede Menge Freizeit für andere opfern? Die Mindelheimer Zeitung stellt in einer losen Reihe solche Vorbilder vor.

Die Liste der Vereine, in denen Georg Bucher Mitglied ist, ist lang: Fußballer, Soldaten, Schützen, Musikkapelle, Feuerwehr, Loppenhausen Aktiv, Theaterverein. „Nur im Junggesellenverein bin ich nicht“, sagt der 71-jährige Ehemann und fünffache Opa. „Den hat’s damals noch nicht gegeben.“ Falls doch, ist eins klar: Er wäre sicher auch dort Mitglied geworden.

Der Rentner ist aber mehr als nur „ein normales Mitglied“ in den Vereinen. Häufig hat er darin auch Verantwortung übernommen. Für ihn ist das selbstverständlich. Georg Bucher ist keiner, der sein Tun oder sich selbst in den Vordergrund stellen will. Er ist jemand, der schlecht Nein sagen kann, wenn man ihn um Hilfe bittet.

Als etwa im Soldatenverein, wo er seit 20 Jahren Zweiter Vorsitzender ist, der Fähnrich ausfiel, sprang er vorübergehend ein. Inzwischen sind drei Jahre vergangen und er hat den Job noch immer. „Das bleibt ihm“, vermutet seine Frau Rosmarie, die ihren Mann nicht anders kennt. „Ich bin das Rumsitzen nicht gewohnt“, sagt er über sich selbst. An den Wänden im Haus hängen seine zahlreichen Ehrungen gleich zwischen den Familienfotos. Dass seine Frau für seine zahlreichen Aktivitäten so viel Verständnis zeigte und zeigt, dafür ist Bucher ihr sehr dankbar.

Georg Bucher ist in Loppenhausen nach wie vor sehr aktiv

Erst am Vortag des Zeitungsinterviews hat der Fischereiverein bei ihm angefragt, ob er eine Nachtwache für ihr Zelt übernehmen könnte. Für ihn gar keine Frage. Er sagte zu. Insgesamt aber ist Georg Bucher etwas ruhiger geworden. Jeden Sonntagabend trifft er sich zum Stockschießen, Dienstagabend ist er beim Herrenturnen aktiv. Das muss sein, um nicht einzurosten. In jungen Jahren dagegen sei noch viel mehr „einfach so“ mitgelaufen, erinnert er sich. „Es war kein Tag mehr frei, jeden Tag war etwas anderes.“

20 Jahre hat Bucher in der Musikkapelle Trompete gespielt. 25 Jahre lang war er für die Feuerwehr im Einsatz. 1979 hat er mit der „Schiedsrichterei“ angefangen, wie er es nennt. Seine aktive Fußballerzeit war nach zwei schweren Verletzungen zu Ende – und Schiedsrichter wurden händeringend gesucht. Also sagte Georg Bucher nicht Nein, als man ihn fragte, ob er sich zum Schiri ausbilden lässt. Im Sportverein war er sowieso aktiv, hier bringt er es auf weitere 35 Jahre im Vorstandsteam. „Der Sportverein hat mich ein Leben lang begleitet“, sagt der 71-Jährige.

13 Jahre lang war Bucher sogar Vorsitzender des Vereins. In diese Zeit fielen die Einweihung des Sportplatzes und der Bau der Halle. Viele Hochs und Tiefs hat der Rentner erlebt, an manches denkt er nicht so gern zurück, an anderes hingegen schon: „Was man da geleistet hat, war enorm“, sagt er etwa über die Baumaßnahmen. „Die Bereitschaft der Mitglieder, aber auch der Bevölkerung war einzigartig.“

Im Verein Loppenhausen Aktiv kümmert sich Georg Bucher ums Ortsbild

Zu dem Posten als Sportvereinsvorsitzender ist Bucher über Nacht gekommen – nicht nur sprichwörtlich: Der bisherige Vorsitzende hatte sein Amt aufgegeben, weil er sich beruflich verändert hatte. In einer Generalversammlung fand sich kein Nachfolger. Die Versammlung wurde zur Krisensitzung, „ich hatte Angst, dass der Verein in die Brüche geht“, sagt Bucher. Um Mitternacht war es dann so weit: Der Bürgermeister hatte ihn überredet, den Posten des Vereinschefs zu übernehmen. „Probier’s halt“, sagte er zu Bucher. Er probierte es – und blieb 13 Jahre dabei; auch, weil im ersten Jahr „Probezeit“ das bestehende Vorstandsteam hervorragend funktioniert habe, wie er heute sagt. Es waren 13 Jahre, in denen er auch „schwere Gedanken“ hatte, gerade bei den Bauvorhaben. Er wollte keinen Fehler machen, schon gar nicht im Finanziellen. Dass sich heute oft drei Leute einen Vorstandsposten teilen, kann er nachvollziehen. „Gerade in schlechten Zeiten ist es wichtig, nicht hinzuwerfen.“ Dem Theaterverein blieb Georg Bucher auch in schlechten Zeiten treu – etwa, als es in den Siebzigern eine Zwangspause gab. „Erst hatten wir keinen Wirt und dann keine Bühne“, sagt Bucher. Der alte Wirt hatte die Bretter nämlich als Brennholz verfeuert. Von Haus zu Haus sind Georg Bucher und die verbliebenen Theaterspieler damals gegangen, um neue Spieler zu werben und den Traditionsverein wieder aufleben zu lassen. Auch Georg Bucher selbst stand oft auf der Bühne – hat sogar mehrfach Hauptrollen besetzt. „Das war ein Riesenspaß und eine Riesengaudi!“, sagt er. Das Theaterspielen hat er inzwischen aufgehört, die Kasse prüft er dort aber immer noch.

Im Verein Loppenhausen Aktiv kümmert sich der 71-Jährige um das Ortsbild, hilft etwa bei Pflegemaßnahmen wie dem Schneiden von Sträuchern mit. „Da bin ich aber auch nicht immer dabei“, betont er. „Wenn die Älteren nicht aufhören, fangen die Jungen nicht an.“ Grundsätzlich merke er schon, dass die Bereitschaft fürs Ehrenamt weniger geworden sei. „Aber wenn’s drauf ankommt, sind sie da“, sagt er über nachfolgende Generationen. Für ihn war es immer wichtig, „den Verein nicht im Stich zu lassen“ – egal, ob es sich dabei um den Sportverein, die Theaterspieler oder die Musiker gehandelt hatte.

„Der Verein lebt von den Mitgliedern“, sagt Bucher. Und der Verein lebt eben auch davon, dass diese Mitglieder Aufgaben übernehmen – wie Georg Bucher. Solche Menschen zu finden, ist nicht immer leicht. „Ist ja nicht viel, musst ja nichts machen, das sagt man immer.“ Georg Bucher grinst. Es scheint, als habe er diesen Satz schon öfter in seinem Leben gehört.

