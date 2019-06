vor 35 Min.

Warum Hunde der Lindenallee schaden können

Frisch gemäht sind derzeit die Flächen zwischen den mächtigen Bäumen der Lindenallee in Nassenbeuren. Darüber, wie es dort in Zukunft aussehen soll, wurde jetzt im Mindelheimer Umweltausschuss diskutiert.

Ob nun das Gras gemäht ist oder Blumen blühen: Wirklich schlecht bekommen der geschützten Baumreihe in Nassenbeuren die Hinterlassenschaften der Vierbeiner.

Von Johann Stoll

Seit dem Erfolg des Bienenvolksbegehrens in Bayern gelten Blumenwiesen als höchste Form des Artenschutzes. Der Ruf nach immer mehr Blühwiesen hat auch Mindelheim erreicht. Allerdings sind Blumenwiesen keineswegs überall sinnvoll, wie der Fall des Naturdenkmals Lindenallee in Nassenbeuren zeigt.

Die Grünen im Mindelheimer Stadtrat hatten im Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss gefordert, das Grün unter den geschützten Bäumen nur noch zweimal im Jahr zu mähen, damit sich Blühpflanzen entwickeln können. Auch sollte das nicht mit einem Aufsitzrasenmäher geschehen, weil so Wurzeln der Bäume beschädigt würden.

Ortssprecher Wolfgang Streitel sagte, die Pflege der Lindenallee sei auf Bürgerversammlungen in Nassenbeuren regelmäßig Thema. Den einen wird zu viel gepflegt, den anderen zu wenig getan. Vor Wochen gab es ein Treffen zwischen Stadtgärtner Martin Honner und Markus Orf von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Aus Sicht der Fachleute gingen die bisherigen Pflegearbeiten in der Lindenallee in Ordnung. Schon seit zwei Jahren seien Blühstreifen auf einer Fläche von rund 80 Quadratmetern an der Lindenallee angelegt worden. Diese Blühwiese werde nur einmal im Jahr gemäht.

Hundekot ist eine Gefahr für die Bäume in der Lindenallee in Nassenbeuren

Streitel zufolge lobten viele Besucher die Pflege der Allee und die Sauberkeit. Für diese Pflege sorgten seit vielen Jahren Nassenbeurer Bürger im Ehrenamt. Ihnen dankte Streitel ausdrücklich für ihren großen Einsatz. Dass derzeit gemäht wurde, hat laut Streitel mit dem Lindenfest zu tun, das in Nassenbeuren jedes Jahr im Sommer gefeiert wird.

Der Ortssprecher fürchtet aber auch, dass eine ungepflegt wirkende Lindenallee Hundebesitzer verstärkt dazu verleiten könnte, ihren Lieblingen zu gestatten, dort die Hinterlassenschaften zurückzulassen. Das wiederum stört die Landwirte. Hundekot ist eine Gefahr für die Kühe.

Hundekot ist aber auch eine Gefahr für die wertvollen Bäume, sagte Honner. „Reiner Dünger schädigt die Wurzeln enorm“. Immer wenn gemäht wird, kontrollieren Honner und seine Mitarbeiter das Wurzelwerk auf Standfestigkeit hin. Denn die Stadt hat auch dafür zu sorgen, dass die Bäume standfest sind und keine Gefahr für Spaziergänger darstellen.

Hohes Gras hat laut Honner aber noch einen Nachteil: Zecken fühlen sich darin besonders wohl. Das wiederum könnte Menschen Probleme bereiten, die dadurch an Borreliose erkranken können. Diese Bakterien können sich auf Gelenke, Nervensystem, Augen und Herz auswirken.

Die Lindenalle in Nassenbeuren braucht nährstoffarme Böden

Die Grünen hätten es gerne auch gesehen, wenn das herabfallende Laub liegen bleiben würde. Damit könnten dem Boden Nährstoffe erhalten bleiben, argumentierte Josef Doll. Auch hier hielt der Fachmann dagegen. An der Lindenallee kommt die seltene Teufelskralle vor. Sie braucht nährstoffarme Böden. Deshalb sei es gut, wenn das Laub entfernt werde, ebenso wie das Gras.

Eine volle Stunde befasste sich der Ausschuss mit der Lindenallee. Am Ende beschlossen die Stadträte, dass im Umfeld der Baumstämme nur mit handgeführten Fadenmähern gearbeitet werden dürfe. Damit sollen Schäden am Wurzelwerk vermieden werden. Gemäht werden soll bis zu sechs mal im Jahr.

Das Laub wird wie bisher entfernt. Und es kommt ein Hinweisschild für alle Hundebesitzer an die Allee. Darin werde auf die Gefahren für die Bäume hingewiesen, die von Hundekot ausgehen.

