Warum Korbflechten ganz und gar nicht altmodisch ist

Plus Korbflechten beherrschen nur noch wenige. Zwei „Flechter“ erzählen, wie es weiterlebt und wie auch Kinder lernen, mit dem Naturmaterial zu gestalten

Von Sabine Schaa-Schilbach

Schon blühen wieder die ersten Palmkätzchen und künden vom nahenden Frühling. Weidenzweige sind aber nicht nur wichtig als Bienennahrungsquelle, sondern auch vielseitig verwendbar. Lange waren Korbflechtarbeiten während der Wintermonate ein willkommener Zusatzverdienst für Bauern und Handwerker. Heute hat sich das gewandelt. Es gibt nur noch wenige „echte“ Korbflechter. Einer von ihnen ist Hans Forster (79). Der gebürtige Türkheimer Maurermeister pflegt ein altehrwürdiges Handwerk: das Korbflechten. „Abgeschaut“ hat er es von seinem Vater. Beim Türkheimer Herzogfest in den Jahren 2005 und 2010 war Hans Forster dabei, und für jeweils drei Tage durften ihm im Handwerkerhof interessierte Besucher beim Korbflechten zuschauen.

Aus Weidenzweigen wurden Körbe - und daraus wurde ein Hobby fürs Leben

„Ein Türkheimer Geschäftsmann hatte auf seinem eigenen Grundstück viele Weiden gepflanzt. Sie wurden in jedem Spätherbst geschnitten und meinem Vater gebracht, der sie dann verarbeitete“, erzählt Hans Forster. Mit seinem Lieferwagen habe dieser Türkheimer Geschäftsmann dann die fertigen Körbe abgeholt, sei nach München gefahren und habe sie dort verkauft. Während der Vater Hunderte großer Körbe hergestellt habe, hätten die Kinder mit den übrig gebliebenen Rest-Weidenzweigen „kleine Körbe gebastelt“. Die Brüder hätten das nicht weiter verfolgt, er aber sei dabeigeblieben: „Mit der Zeit, irgendwann, sind bei mir daraus dann saubere Körbe geworden“.

Hans Forster

Weide sei nicht gleich Weide. Für das Korbflechten werden einjährige Ruten gebraucht. „Lang und schlank“, beschreibt sie Hans Forster. Im letzten Winter habe er an einem Graben besonders viele Weiden gefunden und sich mit „guten“ Zweigen eingedeckt. Fünf Körbe in unterschiedlichen Größen seien daraus entstanden. Zweifarbig geflochten, sind sie besonders schöne Beispiele traditioneller Handwerkskunst.

Zur Kunst des Korbflechtens gehörten aber nicht nur die „guten Ruten“. Genauso wichtig sei der Zeitpunkt ihrer Ernte. Gewöhnlich ab Ende Oktober, wenn die Blätter abgeworfen sind, sei der richtige. Wenn es zu warm ist oder werde, würden die Zweige austreiben. Mit dem Korbflechten könne man sofort nach der Ernte beginnen. Oder die Weiden eine Zeit lang im Freien aufbewahren, solange es kühl und etwas feucht sei, also zum Beispiel im Schnee. Längere Aufbewahrungszeiten würde er aber möglichst vermeiden.

Nach der Zukunft gefragt, meint Hans Forster, dass das Korbflechten wohl keine wirkliche Zukunft habe. Große Körbe zum Aufbewahren seien in unserer Zeit billig und im Ausland oder aus Kunststoffen gefertigt. Ein schöner, von Hand geflochtener Weidenkorb sei eigentlich unbezahlbar, würde die Arbeitszeit berücksichtigt.

Trotzdem bestehe Interesse am Erlernen des Korbflechtens. Statt großer Stücke sei das Kunstgewerbliche, wie zum Beispiel Gartendekorationen, gefragt. Denn das Flechten von Körben sei nicht so einfach, weiß Hans Forster. „Die meisten probieren es aus, aber kaum einer bleibt dabei“, sagt er, aus der Erfahrung bei seinen Lehrgängen. Und: „Man braucht Kraft in den Fingern“. Oft sei das für die Frauen seiner Kurse, bei aller Begeisterung, das Problem.

Sabine Frehner (55) ist Fachlehrerin für Handarbeiten. Sie unterrichtet an der Mittelschule in Türkheim und an den Grundschulen in Wiedergeltingen und Tussenhausen. Bis Weihnachten 2020 gab es dort für sie „normalen“ Unterricht. Sabine Frehner hatte in den ersten drei Monaten des Schuljahres die Bereiche „Ernährung und Gestaltung“ übernommen.

Kreatives Arbeiten mit Kindern - auch dafür eignen sich Weiden hervorragend

Danach wurde alles anders. Notbetreuung und Online-Unterricht waren angesagt. Der Notbetreuungsanspruch galt und gilt für Kinder der 1. bis 6. Klassen, wenn es die familiären Umstände erfordern. Hilfe bei den täglichen Hausaufgaben in Mathe und Deutsch – und wenn dann noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, „kann ich mit den Kindern kreativ arbeiten“, sagt Sabine Frehner.

Sabine Frehner

Ihre berufliche Situation teilt sie mit vielen anderen Lehrkräften. Aber bei ihr kommt noch etwas hinzu: „Wir Fachlehrer werden immer weniger“, sagt sie und nennt als Beispiel den Unterricht im Nähen. Früher gab es den bis zur neunten Klasse, heute dagegen bekämen die Kinder in der fünften und sechsten Klasse Mittelschule gerade noch die Grundbegriffe des Nähens beigebracht.

Sabine Frehner begeistert sich für ihr Unterrichtsfach „Werken und Gestalten“ auch privat. Dazu gehört das Töpfern. Zusätzlich hat sie vor fünfzehn Jahren mit dem Weidenflechten angefangen, hat Kurse bei einer gelernten Korbflechterin belegt. Gelernte Korbflechter absolvieren eine dreijährige Ausbildung an der einzigen Korbflechter-Schule Deutschlands in Lichtenfels. „Und die kostet nichts“, sagt Sabine Frehner. Ihre Schulkinder konnte sie für einfache Flechtarbeiten schnell begeistern. Für die Erwachsenen hat sie sich viel Zeit gelassen, ehe sie Kurse im Weidenflechten angeboten hat. „G´scheit oder gar nicht“ war ihre Devise und „erst einmal selbst Erfahrung sammeln“.

Weidenzweige sind vielseitig verwendbar.

Sie schwärmt vom „meditativen Aspekt“ des gleichmäßigen Arbeitens beim Flechten. Davon, dass sie ihren Alltag als Mutter/Hausfrau/Lehrerin hinter sich lassen kann. Wenn sie in ihrer Werkstatt beim Flechten sitzt oder steht, sei das „wie in einer anderen Welt“.

Das Material für ihren Unterricht holt sich Sabine Frehner aus der Natur. Im Winter bis Ende Februar dürften die Kopfweiden geschnitten werden. „Am liebsten kleine Zweige, lang und dünn und nicht verzweigt“. Aus ihrem eigenen Garten in Mattsies kann sich Sabine Frehner ebenfalls mit Material versorgen, da gibt es Purpurea- und Fragilis-Weiden. Sogar die rötlichen Zweige vom Hartriegel würden sich zum Flechten eignen. Als Vorbereitung müssen die Zweige eingeweicht werden.

Aus Weidengeflecht entstehen tolle Dekorationsartikel

Ihre Dekorationsartikel aus Weidengeflecht sind in der kunstgewerblichen Ausstellung im Siebenschwabenhaus in Türkheim zu sehen. Wenn sie selbst Kurse im Weidenflechten gibt, ist ihr wichtig, dass die Teilnehmer mit dem traditionellen Handwerk des Flechtens „eine tolle Erfahrung machen und gestärkt und stolz nach Hause gehen“. Bei den selbst hergestellten, nachhaltigen und schönen Ergebnissen kommt dieses Glücksgefühl bei ihren Schulkindern und bei Erwachsenen ganz von allein.

